5大慘業受關稅衝擊 國發會助攻了！

因為產業集中，以中部為核心的協助策略已經成形。（圖／記者廖珪如攝影）

中部地區是我國精密機械、工具機、金屬加工、手工具、自行車等產業重鎮，受美國關稅衝擊較為顯著，政府已透過相關產業支持方案給予協助。國發會今(18)日召開第136次委員會議，聽取經濟部「中部精密智慧新核心推動方案」進度報告及國發會「整體公共建設計畫」推動執行報告。

中部跨域合作

一、中部精密智慧新核心推動方案-轉型、蛻變的中台灣。經濟部今(18)陳報「中部精密智慧新核心推動方案」進度報告。本方案係「六大區域產業及生活圈」重要主軸，旨在逐步建構中部地區為全球領先之智慧製造中心，落實賴總統「均衡台灣」重要施政目標。

本方案自113年底開始籌劃，以「區域發展」思維取代過去單一縣市為核心之狀況，擴大區域內的特色與資源，推動中彰投雲區域朝向多核心與多元發展，除規劃「核心產業雙軸（數位與低碳）大轉型」、「現有核心再造新核心」、「運用法人驅動產業創新」等三大策略主軸外，並透過產業所需的生活配套措施加強基礎建設，藉由產業與生活品質同步升級，打造中部新未來。

行政院114年7月核定推動本方案至今，目前已有多項階段性成果。在策略一「核心產業雙軸大轉型」部分，已推動「工具機產業高值化轉型升級」，輔導工具機業者開發智慧五軸機，以高值化商品切入航太供應鏈；推動「智慧機械雙軸轉型」，協助機械業者開發新機具，縮短製程並結合AI提高效率；「自行車雙軸轉型」則協助自行車業者應用AI設計與檢測，加速導入生產及管理智慧化。

無人機商機聯盟

在策略二「現有核心再造新核心」部分，已成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」組團爭取國際訂單；另透過「農業智慧轉型」輔導養豬業者透過AI智慧監測豬隻，節省管理工時成本；「產業AI導入驗證加值」則協助業者於產線導入AI，降低人員訓練成本並縮短報價週期。在策略三「運用法人驅動產業創新」部分，經濟部將持續打造AI試產線及試作場域，並輔導產業導入AI，以增強中部傳統產業韌性與競爭力。

國發會指出，中部地區是我國精密機械、工具機、金屬加工、手工具、自行車等產業重鎮，受美國關稅衝擊較為顯著，政府已透過相關產業支持方案給予協助，以厚植中部跨產業的AI實力與競爭力，面對全球變局與產業升級。

