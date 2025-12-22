「5大於6？」國民黨團怒告5大法官2罪 控憲法法庭黑箱違法

國民黨團赴北檢告發謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等五位大法官。董孟航攝

憲法法庭癱瘓長達1年，終於在19日正式宣告《憲訴法》修正案部分違憲，引發在野強烈不滿，國民黨團22日赴台北地檢署告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職、《刑法》枉法裁判罪。

國民黨基隆選區立委林沛祥率先發言，他痛批這次的判決是個「證據確鑿的違法判決」，「這不是空穴來風，而是3位有良心的大法官，特地在內部提出不同意意見書，讓我們知道這次的判決有多荒唐，這五位大法官卻為了強行通過判決，所以不把這三位大法官計入總額，違法變造審判組織，讓本來應由8位大法官一起決定的事情，由5位一起黑箱完成。」

林沛祥稱，公司董事會、社區管委會，甚至班級班會都不會做出這麼荒唐決定，如今最高殿堂卻做出這種違法亂紀的事情，批5位大法官「知法、玩法、弄法，甚至公然違法」。

第二棒國民黨立委王鴻薇表示，星期五憲法法庭違法判決，在開會人數不符《憲訴法》10人的標準下，竟然逕行開會進行判決，就算不根據新的《憲訴法》10人標準，而是根據原來的《憲訴法》標準，也必須遵守現有的總額3分之2，才能夠開會議決，「但星期五的憲法法庭竟然在不足額的狀況下，萊爾校長的數學變成5大於6，做出違法判決」，所以今天國民黨黨團針對做出違法判決的謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥五位大法官提出刑事告訴。

王直指，這五個大法官公然違反《憲法訴訟法》，逕行作出判決，涉犯《刑法》第124條由審判職務之公務員或仲裁人為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上、7年以下的有期徒刑。

王鴻薇說，「我們仍對司法存有最後的希望，因為身為大法官、身為司法的最高機構，他們帶頭違法，但我們也肯定3位大法官作為司法最後良知，拒絕違法參加判決會議，也希望司法體系內，仍存有一些挽救司法崩壞的最後力量。」

立委徐巧芯接力表示，「這3位大法官也並非是由國民黨所提名、通過，都是在蔡政府任內提名通過的，他們之所以有這樣的想法，純粹是為了守護《憲法》。」她疑惑，「難道今天在憲法法庭內擔任大法官，不願意成為政治攻防的一份子，就錯了嗎？就要被網軍圍攻？」

徐巧芯特別點名尤柏祥大法官，因為他認為立法院人事同意權和大法官職責綁在一起，會影響大法官的權益，「我想請問尤伯洋大法官，你之所以成為大法官，是誰同意你？是立法同意以後，尤伯祥才擔任大法官的，當初你怎麼不覺得這樣的制度有問題？」

徐巧芯表示，「今天的狀況是，賴清德總統不斷提名合適大法官人選，來讓立法院通過，其實只差兩位，但賴清德總統提大法官人選到現在，隔了多久了？大家可以看看，歷次賴清德提出的大法官人選，有多少人是支持廢死的，在這點上面，國民黨立場就非常不同的。」

徐巧芯強調，這五位大法官當時評議，是完全違法的決定，所以今天要來告發。

立委徐巧芯。董孟航攝

新北市議員林國春先對北捷事件表達哀悼，「但民眾有知道真相的權益，這五位大法官做出的決議荒唐至極，我們地方政府很多協會，比如法律公共事務學系、青商會、扶輪社、獅子會，如果在法定人數要件不足的情況下是不能開會的，甚至不能達成決議，所以很多開會決議到地方政府是被廢除的，何況大法官凌駕在各個機構之上，但今天這五位大法官不是法律大法官，而是政治的大法官。」

林國春表示，「曾幾何時，中華民國有那麼多民意代表、民眾來控告這幾位大法官，難道創國以來沒有其他大法官嗎？為什麼其他人都能秉持大法官精神，來解釋憲法，但這五位大法官違法亂紀？」，他說，禮拜五就擬好刑事告發狀，讓民眾知道這五位大法官已經不適任了，早就應該自請辭職。

國民黨團赴北檢告發。



