5大星座「最愛冷暴力」 第一名有計畫沈默
【緯來新聞網】感情中最讓人受不了的，往往不是爭吵，而是對方的「冷暴力」。有些星座不會爆發情緒，卻能用沉默與疏離讓人感到窒息。這種「不說話的懲罰」比吵架更傷人。命理專家阿谷老師分析「最會冷暴力」的5大星座，擅長用「冰凍式疏離」讓人崩潰。
第一名｜天蠍座
天蠍的冷暴力不是無意的，是「有計畫的沉默」，當他失望或受傷時，不會吵、不會鬧，只會用冰冷的態度讓你感受到被隔離的痛，他一句話都不說，反而更讓人崩潰。
第二名｜摩羯座
摩羯一旦覺得溝通沒意義，就會直接關機模式，他不會解釋、不會安撫，只是默默把你排除在生活之外，理智又疏離的態度，讓人懷疑是不是自己根本不存在過。
第三名｜處女座
處女的冷暴力很隱性，不會直接忽略你，而是開始「有禮貌的疏遠」，他還是會回訊息、會說話，但語氣裡沒有溫度，你越想靠近，他越用完美主義的理由退後。
第四名｜水瓶座
水瓶一旦心門關上，比誰都難再靠近，他會把情緒完全收起來，用「理性」當作防禦牆，不是他不在乎，而是懶得再消耗，他的冷，不是對你，而是對所有情緒。
第五名｜金牛座
金牛不輕易動氣，但冷起來超頑固，被惹毛後，他會選擇沉默抵制，既不道歉也不解釋，任由氣氛降到冰點，他的冷暴力帶著一種「你自己想清楚」的強硬感。
阿谷老師。（圖／秦芸殿提供）
