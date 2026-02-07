5大法官主張憲法未規定如何行使職權 湯德宗批：獨裁怪獸

憲法法庭於2025年12月19日公布僅由5位大法官署名的「114年憲判字第1號判決」，主張《憲法》及憲法增修條文僅規定司法院設大法官，但就大法官如何行使職權則保持沉默，既未直接明文，亦未規定應依據法律為之。前大法官、東吳大學講座教授湯德宗引述《憲法》第80條反駁，質疑這5位大法官是否忘記「釋字601號」解釋。

憲法法庭示意圖。(圖/截自憲法法庭官網)

「114年憲判字第1號判決」認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。5位大法官在判決中表示，《憲法》及憲法增修條文僅規定司法院設大法官，以及大法官的職權與人數等組織事項，就大法官如何行使職權則保持沉默，既未直接明文，亦未規定應依據法律為之。大法官得秉持獨立立場，基於程序自主權，客觀宣示憲法內涵之意。

廣告 廣告

湯德宗於2026年1月13日在香港大學法學院演講時指出，原本人民才是國家的主人，現在大家擔心大法官變成主人。他表示，大法官不是民選，且不能罷免大法官，要怎麼解決這個問題？

湯德宗。(圖/截自中研院官網)

針對「114年憲判字第1號判決」的5位大法官認為，憲法及增修條文就大法官如何行使職權，未規定應依據法律為之的說法，湯德宗引述《憲法》第80條，法官須超出黨派，依據法律獨立審判。他強調，根據「釋字601號」解釋，大法官亦為《憲法》上之法官，自應依照法律審判。

湯德宗質疑，這5位大法官忘記「釋字601號」解釋了？難道有一個權力可以不受到其他權力制衡嗎？要開會就開會，要宣告違憲就宣告違憲，有這樣的獨裁怪獸嗎？

湯德宗指出，如果真的依照這5位大法官主張有程序自主權，乾脆不用舊法的三分之二，就直接說只要限制大法官的法律一概無效就好了。他並強調，程序自主權仍要遵守法律，並不是大法官可以自我決定、完全不受法律拘束。

延伸閱讀

國民黨台中市長初選民調時程曝光惹議 黨中央：不會公布日期

台中姊弟之爭有解！楊瓊瓔：競爭非對立而是接力

國民黨台中市長「姊弟之爭」有解？3月底前內參民調決勝負