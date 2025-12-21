5大法官人數未達門檻仍作違憲判決？律師提2事怒轟「蠻幹」：賴卓專制體制共犯

憲法法庭「癱瘓」超過1年，19日在大法官人數未達法定門檻的情況下，僅由呂太郎等5位大法官判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，引發朝野激烈爭議，其他大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美更共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。對此，律師葉慶元在臉書發文表示，​民主的基本概念就是「少數服從多數」，司法院在5位大法官蠻幹下，違法推翻國會多數通過的法律，台灣的民主，已經危如壘卵。

大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥日前作出114年憲判字第1號判決，憲訴法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

不過大法官人數未達法定門檻卻做出判決，引發外界高度爭議。立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文，憲法法庭作成判決除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。

對此，葉慶元表示，民主的基本概念就是「少數服從多數」。總統賴清德本身只有4成民意支持，民進黨在國會席次也只有4成5。居然憑著司法院大法官法定額數（15名）三分之一的5位大法官，違法推翻國會多數通過的法律？

葉慶元指出，民進黨2024大選國會敗選不算數，2025大罷免敗選也不算數，到底怎麼要怎樣才願意承認自己是少數，而願意回歸少數服從多數的基本原則，接受多數民意選出的國會監督及制衡？

總統及行政院長聯手毀憲亂政，司法院在五位大法官蠻幹下，也成為賴清德及行政院長卓榮泰的共犯。檢調配合民進黨的例證更是罄竹難書，監察院面對賴卓的專制體制也噤聲不語。台灣的民主，已經危如壘卵。

葉慶元強調，抗中，不能作為專制獨裁的藉口，「當專制成為現實，反抗就是義務！」台灣人民必須站出來，清楚地告訴賴清德及民進黨，不可以繼續獨裁專制，否則必將面對法律及歷史的審判。

