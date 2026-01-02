5大法官再做出憲判！陳揮文喊預算全歸0 郭正亮點名拒收這案子

5位大法官去年12月署名公布「114年憲判字第1號判決」後，今天(2日)再公布「115年憲判字第1號判決」，且在判決理由中說，將持續拒絕參與本件評議的蔡宗珍等3位大法官，由現有總額中扣除之。前立委郭正亮表示，憲法法庭應該要拒收公務員年金調降這個案子，因邏輯根本不通。媒體人陳揮文則建議，把這種憲法法庭和大法官的相關預算全部歸0，

郭正亮今(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，憲法法庭先接受人民的釋憲案，這是好事，因為積壓已經很嚴重了。他現在送憲法法庭的是公務員年金調降有沒有違憲？用簡單的邏輯就知道，當初蔡英文執政時，年金改革是把軍公教的退休金從75%，10年降到60%，這個為什麼沒有違憲。你可以調降，不能叫你停止？如果調降沒有違憲，叫你停止卻違憲？這是什麼邏輯。

郭正亮認為，憲法法庭根本應該要拒收這個案子，邏輯根本不通，而且目前軍公教的退休金是到64.5%，所以只是多4.5%。要論斷是不是違憲的案，這個案子為什麼憲法法庭不直接拒絕，不然蔡英文當年怎麼可以立這個法，邏輯不是一樣。

媒體人陳揮文表示，憲法法庭今天的判決還是只有5個人 ，另外3位大法官一樣被排除在外，顯然總統賴清德是要硬幹了，這5個大法官復活了。他建議，把這種憲法法庭和大法官的相關預算全部歸0，因為亂搞 ，什麼5個人 ，現在三分之一就判決了，笑死人了。

