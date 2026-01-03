5大法官再違憲訴法做釋憲判決 吳宗憲：5人幫成「清德政權」打手團

國民黨立委吳宗憲。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

不畏外界質疑，呂太郎等5位大法官昨再「帶頭違法」作出釋憲裁決。國民黨立委吳宗憲今呼籲，總統賴清德請依法補足大法官，讓憲法法庭回歸正軌。不要一邊在元旦演說喊團結，一邊卻用違法手段讓「5人幫」霸凌民主法治。

吳宗憲表示，只要大法官「5人判決」繼續存在，憲法法庭就不會是人民的守門員，而是「清德政權」的打手團。

吳宗憲指出，年前大法官5人幫，硬把 3 位堅持程序正義的同事踢掉，5人黑箱會議，把立法院三讀通過的憲法訴訟法修法案判違憲；昨天又是同一批5個人，照樣「沒有公開辯論」，就在冷氣房裡把判決寫好端出來。

吳宗憲揶揄，這5位大法官發現「原來 5 個人能說了算」，於是就食髓知味、肆無忌憚量產判決，上演「同一批人、同一套違法劇本」。

