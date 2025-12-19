5大法官判憲訴法修正違憲 黃士修直呼超狂：中共人大都不敢這樣搞

國民黨與民眾黨去（2024）年聯手修正的《憲法訴訟法》（憲訴法）規定，違憲宣告必須至少有9位大法官同意。然而，憲法法庭今（19）日判決《憲法訴訟法》牴觸憲法，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美隨即共同提出公開法律意見書，指出憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應視為無效，他們表示，憲法法庭無法正常運作的根源在於大法官缺額，根本解決之道在於依憲法程序補足缺額。對此，時常評論時事的「核能流言終結者」創辦人黃士修直呼「超狂」，「中共全國人大都不敢這樣搞。」

蔡宗珍、楊惠欽及朱富美在意見書中強調，憲法法庭若未依法合法組成，則自始不具審判權，由5位大法官署名作成的判決依法不生效。3位大法官指出，憲法法庭是否具有作成判決的權限，關鍵在於法庭本身客觀上是否依法合法成立，而不在判決內容如何試圖「自圓其說」。

針對此事，黃士修在臉書發文提到，法律規定違憲宣告需10人開會、9人同意。然而，5名大法官的邏輯是「把那3位扣除，全數同意法律作廢！」這意味著，從此憲法法庭只要這5位大法官同意，就能宣判違憲，以後任何限制他們5位的法律，一律無效，不用開庭、不用辯論，直接宣判。

黃士修直呼，這個邏輯可怕的地方在於，下一步就是，民進黨的任何法案或預算案，將拒絕同意的藍白62席扣除，立法院51席全數通過，不用開會、不用表決，直接通過，「真的超狂，中共全國人大都不敢這樣搞，這已經接近德國1933年授權法了。」

