5大法官判憲訴法違憲失效 吳宗憲籲：推倒「獨裁高牆」

憲法法庭19日在8位大法官中有3位反對的情況下，判決《憲法訴訟法》部分修正違憲、立即失效。對此，國民黨立委吳宗憲痛批，無賴「清德宗」與5人幫的毀憲大戲，比南韓戒嚴更獨裁，並呼籲要推倒「獨裁高牆」。

吳宗憲。(圖/中天新聞)

吳宗憲今20日在臉書貼文寫道，有人問他：賴清德下一步會做什麼？會不會發布緊急命令？看看南韓的劇本，答案令人不寒而慄。

吳宗憲表示，南韓前總統尹錫悅走向戒嚴前，有個關鍵轉折點：憲法法院幫忙「開後門」。當時南韓憲法法院因大法官缺額不及法定人數，為了讓政府運作，他們通過「暫時處分」，暫停了法定人數門檻的規定（如同我們的《憲訴法》4+30）。

不過吳宗憲指出，當時連瀕臨戒嚴邊緣的南韓憲法法院，大法官們仍守住底線：

一、全員出席：南韓當時僅存6位大法官全部出席評議。

二、僅止「暫時停止」：只凍結門檻法規的效力，目的為了處理NCC委員長李真淑的彈劾案，他們不敢直接判違憲。

憲法法庭示意圖。(圖/中天新聞)

吳宗憲表示，反觀無賴「清德宗」與他的5人幫，比南韓更狠、更獨裁。首先只有5人出席（未達舊法6人門檻）。還發明「獨裁算術」。依舊法，8位大法官至少要6人出席才能開會。但現場只有5人，怎麼辦？荒謬的是，憲判1竟宣稱：因為那3位大法官拒絕出席，所以計算總額時要把他們「扣掉」。

吳宗憲指出，原本立法院三讀通過新修《憲訴法》的法定「總額」是客觀數字，現在卻變成可以任由當權者隨意操控的「浮動變數」。只要把不聽話、不願背書的人踢出分母，剩下的「聽話者」就自動變成100% 的多數。

吳宗憲表示，其次為了保住「清德宗」皇位，門檻可以隨時「量身變動」！？若出席門檻的程序規定都可以無視，隨意「扣除異議份子」，難道另3位大法官也可以「再做」一個憲判2，來宣告憲判1違憲嗎？這就是為什麼—我們新修的《憲訴法》要規範按照「憲法15人」的「法定」門檻。

吳宗憲指出，最後則是直接判違憲。在3位大法官強烈反對、拒絕出席背書的情況下，這5人竟敢直接做成「終局判決」，宣告立法院三讀通過的法律違憲。連南韓憲法法院都不敢做的事，「清德宗」御用的綠袍大法官卻理直氣壯。這不是解釋憲法，這是「自創憲法」！

3位大法官不同意書。(圖/截自吳宗憲臉書)

吳宗憲也指出，來自大法官內部的最強指控：憲判1判決「自始無效」！3位拒絕同流合污的大法官（蔡宗珍、楊惠欽、朱富美），在 《不同意見書》 寫到：「未合法組成之憲法法庭自始不具審判權...其法律效力自始即屬不存在。」「借用『程序自主權』之名...涉及多重論理謬誤...，於法理上自始無從成立。」連大法官自己人都指控：這份判決在法理上「自始無從成立」，法律效力「不存在」！

吳宗憲認為，這完全印證《民主國家如何死亡》三部曲，哈佛政治學者在書中的警告，無賴「清德宗」正在一步步執行獨裁劇本：

一、收買裁判：利用這5位聽話仔，把憲法變成「無賴家法」。

二、改寫規則：用違法判決沒收立法權，讓少數可以否決多數。

三、消除對手：下一步，他極可能以此判決為基礎，發布「緊急命令」，或透過行政權全面癱瘓國會，將在野黨的彈劾案直接封殺。

吳宗憲呼籲，大家必須要有「跨越無賴高牆」的決心。大家還記得南韓戒嚴那一夜嗎？南韓立委們為了否決戒嚴令，不顧軍警阻擋，直接徒手攀爬「國會圍牆」進入投票。如果當時南韓立委們，還乖乖站在「牆外」尊重程序，南韓恐將歷經戒嚴苦難。

吳宗憲指出，同樣地，今天無賴「清德宗」築起了一道更高、更難跨越的「司法高牆」，用「違法判決」封住立院的嘴，企圖沒收民意代表的立法權。這份獨裁判決本來就無效，大家無須對無效判決「尋求救濟」，只要「徹底唾棄」。如果在野黨們到現在還在講「尊重大法官」，立法權就真的死了！

吳宗憲強調，面對無賴「清德宗」，要有跨越「司法高牆」的決心。既然總統帶頭毀憲亂政，甚至操控司法沒收立法權，就必須用最高的民意壓力，推動彈劾違憲總統！賴清德想當袁世凱，想用專制手段掌管政權，變成「清德宗元年」，我們絕不答應。這道「獨裁高牆」，我們一定要親手把它推倒。

