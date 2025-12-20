5大法官判憲訴法違憲 國民黨22日將提告瀆職

憲法法庭19日在大法官人數未達法定門檻的情況下，僅由呂太郎等5位大法官判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，引發朝野激烈爭議。國民黨立法院黨團20日宣布，將在立法院會提出譴責案，並於22日前往台北地方法院及台北地方檢察署，告發憲法法庭及這5位大法官濫權瀆職。

國民黨團將告發5位大法官瀆職。（圖／中天新聞）

國民黨團點名謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5位作出114年憲判字第1號判決的大法官，指控其破壞憲政法制、玷汙司法公信力，進行「枉法裁判」。黨團表示將在立法院院會提案給予最嚴厲譴責，並一併宣告114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護《中華民國憲法》及《憲法訴訟法》。黨團強調，22日的告發行動將檢驗現在的司法體系是否還有敢說真話、敢挑戰賴清德總統獨裁政權的清流法官及檢察官，也關乎台灣人民能否繼續相信司法。

廣告 廣告

此次爭議源於行政院長卓榮泰「不副署」立法院三讀通過的《財劃法》修正案，引爆憲政危機。在此敏感時刻，沉寂1年多的憲法法庭卻在大法官人數未達門檻情況下突然「復活」，由5名大法官判決去年底修法通過的《憲法訴訟法》違憲，震驚法界。憲法法庭排除3位不評議大法官，僅以5位大法官作成判決的做法，引發各界質疑其正當性。

司法院。（圖／資料照）

國民黨團呼籲司法體系的公務員及大法官莫淪為賴總統獨裁政權的打手。黨團引用《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪規定，有審判職務之公務員或仲裁人為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑，喊話司法機關公務員們「請三思而行」。藍委許宇甄表示，這已不再是朝野角力或政策歧見，而是對憲政秩序、權力分立原則的公然破壞。她警告，若國人容許行政、司法權違法亂紀，聯手吞併立法權，台灣將不再是一個以法治為核心的民主國家，而是由少數人意志主導的威權體制。

憲法法庭。（圖／資料照）

藍委翁曉玲引用德國律師Ingo Mueller所著《可怕的司法人》，書中講述納粹時期司法系統的順從、腐敗造就了納粹獨裁，摧毀了民主法治和人權保障制度。她炮轟，現在5位大法官已開啟可怕的司法之門，司法獨立和公信力將墜入深淵，台灣距離邪惡時代不遠了。

中華民國憲法學會20日也發布聲明，直指核心爭點不止在實體判斷是否正確，而是大法官採取「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」之計算路徑，是否逾越《憲法訴訟法》明文所設正當程序之界線，以及扭曲《憲法增修條文》所明定大法官15人合議之組織意旨，損及憲法裁判之正當性與社會信賴。該聲明示警，若任此解釋路徑成為常態，總統也就沒有補足提名大法官的義務，未來僅三分之一的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。學會呼籲補足大法官缺額，回復憲法法庭正常運作與社會信任，憲法法庭也應避免以極少數人之決定取代立法決定。

延伸閱讀

卓榮泰不副署不僅涉瀆職 蔡正元：違憲亂政也涉內亂罪

影/卓榮泰不副署賴力挺！蔡正元獻策在野：對他提瀆職、內亂罪

新北市2刑警養毒蟲線民抓大放小 涉瀆職遭搜索約談