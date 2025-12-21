5大法官判憲訴法違憲 黃國昌指「無效判決」：無法無天劣行丟光台灣臉

記者詹宜庭／台北報導

5名大法官判憲訴法修法違憲，黃國昌痛批，如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更是將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。（資料圖／翻攝畫面）

針對憲法法庭日前由5名大法官宣告由立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，民眾黨主席黃國昌今（21日）批評，這5位綠色憲法獨夫，擅自將沒有參與評議的3位大法官剔除在「現有總額」之外，藉以創造「100%出席參與評議」、「100%認為法律違憲」的騙局，「5個獨夫關起門來偷偷摸摸硬幹，搞出了一個法院組織不合法的無效判決，如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更是將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。」

黃國昌在臉書發文痛批，5個綠色大法官前天為了協助賴清德獨裁稱帝，帶頭踐踏法律，聲稱自己既不受憲法訴訟法新法拘束也不必遵守原來舊法規定，5個人就直接宣告法律違憲，如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更是將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。

黃國昌說，這5位綠色憲法獨夫，擅自將沒有參與評議的3位大法官剔除在「現有總額」之外，藉以創造「100%出席參與評議」、「100%認為法律違憲」的騙局，「惡搞這種連小學生班會都不如的自欺欺人手法，無怪乎不敢召開言詞辯論，5個獨夫關起門來偷偷摸摸硬幹，搞出了一個法院組織不合法的無效判決。」

黃國昌提到，今年5月美國聯邦最高法院9名大法官在一件著作權案件（Baker, Jr. v. Coates, U.S., No. 24-6839, order filed 5/19/25）中，因為有5名大法官自行迴避，剩下4名大法官，未達「至少6名大法官」的門檻，因此只能直接維持下級審裁判，不能進行實質審理裁判。

黃國昌強調，這個道理清楚明瞭，一點都不複雜。法令規範不應是浮動的，更不應是因案設事的，這是法治國原則與依法審判的ABC。5位綠色司法獨夫的劣行，已經引發中華民國憲法學會聲明嚴詞批判「援引失當、掏空憲法，形成憲法惡例」。這兩天，相信很多該說的、能說的都已經說了，但真正關鍵的問題是，「遙控綠色大法官的賴清德，還要繼續一意孤行，將已經四分五裂的台灣、帶向更激化的衝突之路嗎？」

