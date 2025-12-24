5大法官判決憲訴法修法違憲 吳宗憲：59分就是不及格

大法官（左起）陳忠五、呂太郎、謝銘洋、尤伯祥。太報整理



記者周志豪／台北報導

5位大法官違法宣告憲法訴訟法修法違憲，爭議持續延燒。違法大法官卻辯稱，是為拯救國家民主。國民黨文傳會主委吳宗憲今反批，問題是60分才及格，你59分就是不及格，依法就是不能開庭，司法人員堅守法律理念哪去了？

吳宗憲說，法制上的人數就是一個剛性的制度，找什麼理由都不能破壞，還講一堆謬論。

吳宗憲揶揄，總統賴清德很有效率，1年內把台灣什麼都毀光，司法、公務員文官體制毀光，台積電也送出去，國內搞得一團亂，擔任國家領導人看起來有問題，到底多痛恨台灣這塊土地？

吳宗憲舉例，公司股東會有一個開會門檻數字，若人數不足，開會就是無效；法院合議庭要3個法官才能開，但今天只有2個人來，一樣當然不可以開庭，沒想到這個東西居然在最尊敬的大法官發生，驚嚇指數爆表，完全不可思議。

吳宗憲批評，修正後憲法訴訟法新法規定要10人開憲法法庭，即便舊法規定，也要全體大法官的3分之2，也就是至少要6人才能開，現在5個大法官就說可以開，再過幾天連1個也可以開，之後賴清德做什麼都不意外了。

吳宗憲說，這次大法官事件，把所有東西都破壞了，若司法人員都向政客、行政權低頭時，五權制衡哪去了？過往這個政府做什麼事情，驚嚇指數都沒有這次大法官案這麼嚴重。

對大法官以拯救國家民主、搶救這塊土地為由，強調「只差1位」，吳宗憲批評，這都是騙人的，否則若能如此，以後上街殺人就說是為了眾生平安，什麼都有理由，什麼東西都不能當作破壞法律制度的理由。

吳宗憲更酸賴清德，不想到立法院就說本於憲法慣例不來，其他時間整天都在破壞憲法，把憲法當自助餐，要的才撿來用，違不違憲的標準只在於民進黨覺得有沒有好處，這就是獨裁，接下來賴還會做什麼事情都不用意外。

吳宗憲也批評，民進黨政府三讀通過後的法律不執行、聲請釋憲中可不執行，這都是民主國家荒謬的鬧劇，憑什麼行政院長認為違憲就可以不做？行政院長不是大法官。

