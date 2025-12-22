5大法官判決憲訴法違憲！李來希怒喊：挽起袖來直接對幹就對了

大法官在人數不足的情況下重啟憲法法庭，並宣告《憲法訴訟法》修正案違憲，另外3位大法官隨即提出不同意該判決的公開法律意見書，認定判決無效。全國公務人員協會前理事長李來希表示，當法官也參與政治玩起權力遊戲，挽起袖來直接對幹就對了。

李來希表示，當法官也參與政治玩起權力遊戲，挽起袖來直接對幹就對了。（圖/資料照）

李來希21日在臉書發文表示，「當所謂的大法官屈從權勢恣意妄為，關閉憲法法庭成了唯一的選擇，滅絕恐龍法官最有效的途徑就是『斷糧』，刪除憲法法庭所有的預算，直到不能再做惡為止。當法官也參與政治玩起權力遊戲，請不要再文縐縐的清談憲政理論，挽起袖來直接對幹就對了」。

大法官在人數不足的情況下重啟憲法法庭，並宣告《憲法訴訟法》修正案違憲，引發爭議。（圖/資料照）

此文一出，引發許多網友迴響，紛紛留言表示「同意識形態的大集結，當助攻，已經完全不顧是非正義公理了」、「對民進黨，不需再溫良恭儉讓」、「非常認同+1…請所有好友們，大家一起來對幹吧～加油，加油，加油啦」、「已經完全失去民意的政黨，就該讓它消失殆盡」。

另有網友表示「法官不守法，叫誰守法呢，難怪冤獄一堆」、「大法官還分兩派，你說你的、我說我的，笑死」、「大法官真的好大，沒人惹得起，恐怖極了」、「大法官變犬法官，民主大倒車」。

