5大法官判決成慣例？呂秀蓮獻策賴清德「治本之道」：當家的應遵守憲法
憲法法庭5位大法官2025年12月19日做出「2025年憲判字第1號判決」，宣告《憲法訴訟法》修正案違憲，憲法法庭停擺近1年後正式復活，但蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3名大法官以組成不合法未參與違法評議，引發憲政風波。對此，前副總統呂秀蓮在網路節目《新聞千里馬》中表示，立法與行政應互相尊重，應帶頭鞏固憲法，她對先前5位大法官的會議感到失望，反而佩服3位女性大法官有道德勇氣和專業水準拒絕參加，總統賴清德應盡速健全大法官會議，才是治本之道。
呂秀蓮指出，憲法是國家的根本大法，也就是統治者與被統治者間的契約，民主國家中人民是主人，擔任公職是為人民服務，授權公職人員權限的便是憲法，從總統到五院的職權、權力、義務關係等都要依照憲法的框架，選舉當選的人要尊重法律，一般民眾不見得要徹底了解憲法，但要將權利拿在手裡，但近年來全世界似乎已經沒有多少國家是真民主，人民只有投票時享受到民主。她直言，現在台灣實際上只有半民主，包括現在位居高官的政治人物，過去沒有經過戒嚴統治，不知道分際在哪裡，當家的應要帶頭遵守憲法。
呂秀蓮先對賴清德的元旦文告表達肯定，賴在文中提到，若完全照憲法的規定，願意到立法院接受質詢，從各方面來看算是相當誠懇，大眾可以正面以待。總統、副總統、行政院長，尤其立法委員，要立法但有多少人懂法律，若連憲法都沒有概念，如果在立法院運作，因此需要法學專家站出來發聲。憲法57條規定，行政院要對立法院負責，立法院有權通過、修正和否決，一旦立法院完成三讀，行政院應不可拒絕，但因為立法院中藍白也有很多違憲事項，所以目前陷入在野陣營違憲執政黨就跟著違憲的循環，因此呂秀蓮呼籲，執政黨要先完全照憲法執行、尊重。
另外，針對憲法法庭爭議，呂秀蓮呼籲不要急著再開大法官會議，呼籲賴清德應盡速健全會議，現在人數不夠，提名送至立法院也希望藍白陣營應該請總統府進行說明。總統府若有提名大法官人選，立法委員應該叫總統府說明人選是如何審薦出來的，而不是從口袋人選中提名，若從根本解決了問題，也希望藍白不要再阻攔。她強調，用人唯才大眾就會服氣，若用對了人就不要再談藍綠，希望立委能冷靜一點，請總統府做個說明，盡快將大法官會議正常化，這才是治本之道。
更多風傳媒報導
其他人也在看
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 654
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 1 天前 ・ 438
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 162
藍白這些人都被關 羅智強：接著恐是黃、傅
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，2日拜會國民黨立院黨團。黨團書記長羅智強說，對於柯文哲遭賴政府政治追殺，感到難過與不安，他媽媽最近勸他少講話，但最近看新聞，民眾...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 101
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 161
影/「賴清德又要抓狂」？郭正亮曝內幕：以為美國不知道嗎
總統賴清德近日受訪稱解放軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即解放軍宣布圍台演習，連許多網友認為責任在賴清德身上。前立委郭正亮直指賴清德是有史以來最危險的總統，且以賴這種個性，死不認錯、死不認輸，不要以為「正義使命」只有一次，明年上半年搞不好還有一次。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 174
停砍公教年金新年轉機？卓榮泰允諾「這麼辦」 退休金、軍警待遇案入列
去（2025）年立法院朝野衝突不斷，軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對三讀通過的停砍公教年金案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，新年恐掀起憲政大戰。今（1）日是2026年元旦，行政院長卓榮泰一早今陪同總統賴清德到總統府參加府前元旦升旗典禮，會中與特別出席的國民黨主席鄭麗文幾乎「零互動」，鄭麗文方面僅說「順其自然就好」。卓榮泰並許下4大願望及......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 174
本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？
去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 26
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 1 天前 ・ 476
藍56綠23的裂縫：2026台東票數地形與吳秀華、陳瑩之戰
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）從2020總統到2024總統、立委，再加上2022縣長，台東始終維持一個「藍大於綠」的基本盤：有學者依中選...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 46
彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒
立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參自由時報 ・ 1 天前 ・ 6
轟藍白提彈劾浪費時間！賴清德：我不貪不取
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委決定對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，立法院院會日前通過彈劾案後，將邀賴清德列席說明。對此，賴清德今（1）日嗆聲說，他去年上任...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 406
嘆賴清德該反省！郭正亮憶「陳水扁、蔡英文前例」 曝賴政府真正問題
總統賴清德於昨（1）日談及中國軍演、朝野對立的僵局，強調「台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」掀起熱議；前立委郭正亮直言，賴清德才是該反省的那個人，別說前總統馬英九，連前總統陳水扁、蔡英文先後執政16年以來，所激起的衝突、對立都沒有賴清德上任2年來的多。郭正亮在《新聞大白話》節目中表示，蔡英文做了8年總統都沒有被彈劾，任內也僅遇到一次中國軍演，更別說該次軍演根......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 38
力挺軍購案！黃暐瀚：若2028是韓國瑜、蔣萬安當總統，台灣需不需國防？
國民黨、民眾黨已經5度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。媒體人黃暐瀚昨（2）日晚間再度發文挺軍購，表示「讓台灣提高防衛能力，一定可以降低被攻擊的風險」，並強調軍購是為了你我，不是為了哪個政治人物，呼籲立法院認真排案、審預算，更提出假設性問題，如果2028是韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安當選總統，台灣需不需要堅強國防？三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 129
林宜瑾提修兩岸條例！王鴻薇諷：千萬別撤案 別拿在野黨當煞車皮
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民進黨立委林宜瑾今（3）日表示，已完成「兩岸人民關係條例」修法連署，將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例...FTNN新聞網 ・ 47 分鐘前 ・ 8
「根本彈劾不了我還提案！」賴清德元旦發火要藍白辦正事：我沒貪也沒違法
近年兩岸情勢緊張、朝野對立加劇，除明年度中央政府總預算持續卡關外，行政院已對停砍公教年金案聲請釋憲及暫時處分，憲政大戰一觸即發。而後，在野的國民黨及民眾黨團在2025年12月19日宣布啟動對總統賴清德的彈劾案程序，立法院司法委員會則前一日就通過彈劾行政院長卓榮泰的提案。對此，總統賴清德今（1）日元旦重話表示，他不貪不取，沒有違法，彈劾的目的何在？且彈劾案根本......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 94
藍營元旦升旗"大咖缺席" 鄭麗文致詞隔海唱和習近平
政治中心／綜合報導新年第一天，國民黨主席鄭麗文首次以黨主席身分主持中央黨部升旗，但今年幾乎沒有大咖。她致詞時仍跟中國國家主席習近平隔海唱和"九二共識與一中"，綠營希望她譴責中國軍演、要北京尊重"台灣是主權獨立國家"，學者分析鄭麗文需要一場鄭習會，才能壓制住黨內不服她的聲音。主持人：「歡迎主席主席早安。」國民黨主席鄭麗文揮著國旗、笑容滿面跟黨員打招呼，她首次以黨魁身分，參加黨中央元旦升旗。國民黨主席鄭麗文：「一大早麗文參加了中華民國，我們總統府的元旦升旗典禮，在接待室的時候，我就遇見了我們的韓國瑜院長，院長呢看到我第一句話，就說主席妳像白雪公主一樣。」國民黨主席鄭麗文參加黨中央元旦升旗。（圖／民視新聞）萬綠叢中一點紅，但在黨內似乎失色了，自辦升旗多半是黃復興捧場，立委僅翁曉玲、陳菁徽寥寥數人，去年參與的蔣萬安、連五年都有出席的馬英九都沒到，但她仍持續與中國國家主席習近平同聲唱和，九二共識與一中。中國國家主席習近平：「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。」國民黨主席鄭麗文：「九二共識就是兩岸同屬一中，我們還是希望能夠，透過對話跟交流來化解歧異。」立委（民）陳培瑜：「成為習近平極權幫兇的鄭麗文，她所應該要做的，是公開要求習近平停止軍演，尊重台灣作為一個，獨立國家的主體。」綠營呼籲鄭麗文"發言站在台灣的立場"，學者分析，她不斷對中國釋放善意，試圖促成"鄭習會"建立黨內威信。國民黨主席鄭麗文參加黨中央元旦升旗。（圖／民視新聞）政治系教授范世平：「她在國民黨內的地位不穩，我覺得她想要到北京去，獲得習近平的加持給她灌頂，你要先把黨內搞好，一錘定音你在國民黨就是真的黨主席，你去見習近平才會見你，你到時候去見了他回來搞不定，那不就習近平落漆了。」鄭麗文去年在"中國介選"爭議中爆冷上台，如今陷入"越親中"越壓不住黨內，越壓不住黨內就只能越親中的循環，但恐怕離主流民意越來越遠。(民視新聞林彥君、宋弘麟台北報導)原文出處：藍營元旦升旗"大咖缺席" 鄭麗文致詞隔海唱和習近平 更多民視新聞報導賴總統元旦升旗揮手致意？鄭麗文詫異稱：起碼我感覺「沒有」藍大咖缺席黨部升旗？鄭佩芬提「這件事」質疑鄭麗文在清除舊勢力！黃國昌2026新北市長選到底？昔戰友預言「最後結局」民視影音 ・ 1 天前 ・ 24
陳水扁將主持鏡新聞YouTube國政節目 NCC：網路不受規範無違規
前總統陳水扁目前正保外就醫，他今天宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，4日起在鏡新聞YouTube頻道播出。NCC對此表示，目前鏡電視依規定不得製播政論節目，不過該節目將在網路播放，不需向NCC申請執照，因此不在規範內，並無違規問題；至於受刑人保外就醫期間能否從事公開活動，屬於法務部權責，由法務部認定。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 362
近60％滿意賴清德外交表現！矢板明夫：台灣人清醒 再轟在野1事
外交部1月2日發布民調結果，針對總統賴清德上任至今的外交表現、外交部長林佳龍對外關係處理，以及對美國、日本、中國等外交關係進行調查。對於賴政府外交整體表現部分，59.4%受訪者感到滿意；林部長的對外關係處理部分，68.1%受訪者感到滿意。對此，資深媒體人矢板明夫就解析這份民調的意義，「反映出台灣人對國際現實的清醒認知」，直言賴清德政府努力補課、強化國防、爭取國際支持，卻遭在野黨阻擋國防預算，「誰在三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 88