5大法官判決成慣例？呂秀蓮獻策賴清德「治本之道」：當家的應遵守憲法

憲法法庭5位大法官2025年12月19日做出「2025年憲判字第1號判決」，宣告《憲法訴訟法》修正案違憲，憲法法庭停擺近1年後正式復活，但蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3名大法官以組成不合法未參與違法評議，引發憲政風波。對此，前副總統呂秀蓮在網路節目《新聞千里馬》中表示，立法與行政應互相尊重，應帶頭鞏固憲法，她對先前5位大法官的會議感到失望，反而佩服3位女性大法官有道德勇氣和專業水準拒絕參加，總統賴清德應盡速健全大法官會議，才是治本之道。

呂秀蓮指出，憲法是國家的根本大法，也就是統治者與被統治者間的契約，民主國家中人民是主人，擔任公職是為人民服務，授權公職人員權限的便是憲法，從總統到五院的職權、權力、義務關係等都要依照憲法的框架，選舉當選的人要尊重法律，一般民眾不見得要徹底了解憲法，但要將權利拿在手裡，但近年來全世界似乎已經沒有多少國家是真民主，人民只有投票時享受到民主。她直言，現在台灣實際上只有半民主，包括現在位居高官的政治人物，過去沒有經過戒嚴統治，不知道分際在哪裡，當家的應要帶頭遵守憲法。

呂秀蓮先對賴清德的元旦文告表達肯定，賴在文中提到，若完全照憲法的規定，願意到立法院接受質詢，從各方面來看算是相當誠懇，大眾可以正面以待。總統、副總統、行政院長，尤其立法委員，要立法但有多少人懂法律，若連憲法都沒有概念，如果在立法院運作，因此需要法學專家站出來發聲。憲法57條規定，行政院要對立法院負責，立法院有權通過、修正和否決，一旦立法院完成三讀，行政院應不可拒絕，但因為立法院中藍白也有很多違憲事項，所以目前陷入在野陣營違憲執政黨就跟著違憲的循環，因此呂秀蓮呼籲，執政黨要先完全照憲法執行、尊重。

另外，針對憲法法庭爭議，呂秀蓮呼籲不要急著再開大法官會議，呼籲賴清德應盡速健全會議，現在人數不夠，提名送至立法院也希望藍白陣營應該請總統府進行說明。總統府若有提名大法官人選，立法委員應該叫總統府說明人選是如何審薦出來的，而不是從口袋人選中提名，若從根本解決了問題，也希望藍白不要再阻攔。她強調，用人唯才大眾就會服氣，若用對了人就不要再談藍綠，希望立委能冷靜一點，請總統府做個說明，盡快將大法官會議正常化，這才是治本之道。

