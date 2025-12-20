5大法官判《憲訴法》修正案違憲 翁曉玲轟：台灣距離邪惡時代不遠了
癱瘓至今長達1年的憲法法庭昨正式宣告《憲訴法》修正案部分違憲，並自判決公告日起失去效力。身為當時提案修法的國民黨立委翁曉玲今天（20日）砲轟，作出判決的5位大法官，已開起可怕的司法之門，司法獨立和公信力將墜入深淵，「台灣距離邪惡時代不遠了」。
憲法法庭昨做出114年憲判字第1號判決，認定藍白去年強行通過的《憲法訴訟法》修正案，立法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。
對此，作為提案人的翁曉玲今天指出，謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等5位大法官，違反憲法法庭組成程序作成的荒唐裁判，不禁讓她想起了一本由德國律師 所著，於1987年出版，引起德國社會大衆廣泛關注的書：「可怕的司法人」（Furchtbare Juristen)。
翁曉玲提到，本書講述了納粹時期，司法系統（ 法官、檢察官、律師、公務員 ）的順從、腐敗，造就了納粹獨裁， 摧毀了民主法治和人權保障制度。
翁曉玲直言，「法律人沒有風骨氣節，是國家的災難！」5位大法官已開起可怕的司法之門，司法獨立和公信力將墜入深淵， 台灣距離邪惡時代不遠了。
