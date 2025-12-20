5大法官判「憲訴法」違憲 吳子嘉：這樣硬幹 全世界沒有的事

立法院去年三讀通過《憲法訴訟法》修正案，5位大法官19日發布114年憲訴第1號，認定違憲且立即失效。另有3位大法官拒絕參與，並主張該判決因憲法法庭未合法組成，「當然無效」。媒體人吳子嘉表示，大法官就這樣硬幹、全世界沒有的事。

吳子嘉19日在《董事長開講》網路節目中表示，我們憲法法庭規定很簡單，現在只有8個人，一定要有10個以上才能開會，憲法規定要15個人，重度表決要三分之二，就要10個人。憲法法庭已經400天停擺了，19日突然間開始宣告，大法官400天不去做出任何判決，卻配合憲法法庭說違憲。

吳子嘉接著表示，基本上用三權分立來看，就是行政、立法、司法，唯一有民意權力的是立法院，所以為什麼大法官要經過立法院的同意權，有同意權就是民意的背書。這些大法官是過去老的民進黨的咖，現在5個人莫名其妙就出來宣判，另外3個人馬上宣布這個判決無效，因為人數不足，可是他們就這樣硬幹，全世界沒有這種事。

吳子嘉指出，他非常嚴肅的看這個事情，因為這5個大法官不是普通人，當中華民國的大法官，就是法學學者，在法界是有地位的、等於典型在夙昔，可說是非常典範型的人物，這種人怎麼可能去幫總統賴清德，然後400天不判決，如今卻判決稱《憲訴法》違憲，這不合理，這些人本身就有風骨，但同時5個人一起這樣做，不可思議。不過，3個大法官就把它推翻掉，所以變鬧劇一場。

