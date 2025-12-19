5大法官判《憲訴法》違憲！律師起底他們法律背景轟：憲法法庭成「憲政怪獸」

針對今年初生效的《憲法訴訟法》（憲訴法）修正案，停擺近一年的憲法法庭今（19）日下午3時做出判決，認定該修正案違憲，並自公告日起失效。5名大法官署名公布「114年憲判字第1號判決」，直接宣告要求開庭人數須達10人的修正條文違憲，此判決隨即引發另外3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美發表法律意見書，公開質疑法庭組成不合法，並指出該判決「依法不生效」。對此，律師葉慶元也強力譴責，指出憲法法庭成為不受立法權拘束的憲政怪獸。

葉慶元在臉書發文表示，「扯爆！5名大法官違法進行憲法解釋，直接宣布憲法訴訟法修正條文違憲無效，果然司法之權操諸君上。」他提到，依據我國憲法增修條文第5條第4項，僅規定「司法院大法官……組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項。」憲法法庭的組成及運作，完全是依據憲法訴訟法的規範。

葉慶元說明，大法官於行使職權時，程序上必須依據憲法訴訟法，不能自己宣布不受憲法訴訟法的限制，否則未來關於憲法訴訟法任何程序修正，大法官均可宣告無效，使憲法法庭成為不受立法權拘束的憲政怪獸。

葉慶元指出，違法做成114年憲判字第1號無效判決的5位大法官，沒有一位是公法背景。他列舉如下：謝銘洋——智慧財產法、科技法；呂太郎——檢察官、法官；陳忠五——民法（財產法、契約法、民事責任法、消費者保護法）；蔡彩貞——法官；尤伯祥——刑事律師。

