5大法官判《憲訴法》違憲 謝寒冰批和賴清德一樣是「無敵星星」

立法院2024年底在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，在新版《憲法訴訟法》下，目前8位大法官還有7個缺額尚未補足，因未達到法定人數門檻，無法作成判決。但當中有5名大法官昨（19日）宣判，《憲法訴訟法》修正條文違憲無效，引發熱議。媒體人謝寒冰昨表示，「這已經完全亂搞了，現在大法官已經可怕到什麼地步？跟總統幾乎一樣是『無敵星星』」。

針對5位大法官作成1年來首件「114年憲判字第1號判決」，判《憲訴法》修法的規定違憲、立即失效，回到修法前狀況，引發議論。謝寒冰19日在節目《大新聞大爆卦》表示，「早就知道今天會判這個結果，老實講這已經完全亂搞了，現在大法官已經可怕到什麼地步？跟總統幾乎一樣是『無敵星星』」。

廣告 廣告

謝寒冰形容，任何想要改變大法官的東西都可以不接受，繼續拗在那個地方，這還得了？變成只要這批大法官沒有被換掉之前，想動他們是不可能的事。他續指，現在又回到過去了，「以後就是覆議完釋憲，釋憲完判你違憲，結束了又回來，所以這2年白玩了，就不知道這2個禮拜大家在吵什麼不公布、不副署，不用吵了，沒什麼好吵，因為以後直接判違憲就好」。

謝寒冰也批，這個國家已經完全亂套、亂七八糟、亂搞一通，「老實說現在台灣已經不是民主法治國家，既沒有法治更沒有民主。」

【看原文連結】