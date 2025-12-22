5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼

憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。

憲法法庭19日宣判《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效。（資料照／中天新聞）

憲法法庭19日針對民國114年1月23日修正公布的《憲法訴訟法》部分條文作成判決，認定相關修正內容因立法程序存在明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自判決公告之日起失其效力，回到修法前的狀況。

廣告 廣告

由於新版憲訴法要求憲法法庭，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人之評決門檻規定，由於目前僅剩8名在任大法官，因此已經數月沒有憲判宣告，不過在今天，憲法法庭宣布對憲訴法釋憲案採用舊版憲訴法的門檻「經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」並最終做出憲訴法修正違憲判決。

憲判摘要中提到，這次憲判只有5名大法官參與評議，分別是謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥；有3人表態拒絕參與評議，分別為楊惠欽、蔡宗珍、朱富美。

憲法法庭目前僅剩8名大法官。（圖／憲法法庭官網）

對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」19日起以「大法官在人數不足的情況下重啟憲法法庭，你認為？」為題，在其YouTube頻道發起網路投票，分別有「為了守護民主的不得已，可以體諒」及「大法官自己不守法，很丟臉」2個選項。

截至今（22）日晚間9點為止，有超過15萬名網友參與投票，其中僅有4%認為「為了守護民主的不得已，可以體諒」，而有高達96%的網友認為「大法官自己不守法，很丟臉」。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」發起網路投票。（圖／翻攝自「不禮貌鄉民團」Youtube頻道）

此外，也有不少網友在底下留言發表看法，「台灣出現不守法的總統，不守法的行政院長，不守法的大法官，悲哀」、「可悲！代表司法最獨立思考的大法官，居然是這種貨色」、「這些大法官素質真差，違法還這麼理直氣壯」、「該是超然獨立的位階，卻甘願成為鷹犬」、「換政府應該建議取消他們所有享受的權利，並且拿掉他們大法官的資歷」。

延伸閱讀

藍黨團北檢告發5位大法官 徐巧芯舉1事諷尤伯祥「愛當官」

憲法法庭裁定憲訴法違憲 侯友宜籲依憲法規定處理

轟5位大法官違憲違法 國民黨團今早赴北檢提告