5大法官宣判「憲訴法」修法違憲 3大法官拒評議

停擺將近400多天的憲法法庭今（19）日投下震撼彈，針對在野黨聯手修正，規定大法官參與評議人數下限的「憲法訴訟法」，憲法法庭判決該修正案違憲。然而，此判決也引發大法官內部劇烈衝突，因為現有8名大法官，僅有司法院代理院長謝銘洋等5人參與評議，另外3名大法官認為，憲法法庭在人數不足的情況下根本無權作出判決。

主持人說：「憲法訴訟法修正案記者會，正式開始。」睽違400多天再度召開記者會，憲法法庭針對立法院，去年修正的憲法訴訟法進行宣判，司法院發言人吳定亞說：「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起，失其效力。」

只是目前大法官人數僅有8人，按照現有憲訴法規定將無法審理，因此包含司法院代理院長謝銘洋，大法官呂太郎陳忠五等5人認為，若憲訴法妨礙大法官行使憲法職權，這樣大法官就不應該受到拘束，缺額人選產生前更應透過憲法解釋，令大法官職權可以正常運行。

不過大法官蔡宗珍，楊惠欽及朱富美3人，隨即提出不同意見書，認為這5名大法官代表的，「憲法法庭」未經合法組成，依法不具備審判權，這份判決當然無效，甚至直接拒絕參加評議，憲法法庭書記廳廳長許碧惠說：「有鑑於缺額大法官的繼任人選，何時產生是難以預期，在這個極端例外，而且不得已的情況，將拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除。」

僅有5名大法官就做出違憲宣告，要是憲法法庭不受人數拘束，像是《公職人員選舉罷免法》，提高罷免案提議跟連署門檻，以及去年底修正的《財劃法》，調整中央與地方統籌分配款比例，仍在釋憲中，以及日前行政院長卓榮泰，不副署的《財劃法》修正版本，及剛三讀的停砍公教年金等爭議法案，是否也能遵循釋憲這條路跟著解套？

對此憲法法庭回應不便表示意見，但隨著今年首例憲判決出爐，也象徵憲法法庭正式重啟。

