5大法官宣判「憲訴法」修法違憲 3大法官拒評議

台北市 / 綜合報導

停擺一年多的憲法法庭，昨(19)日開庭，還做出今年第一號判決，就是針對攸關憲法法庭召開門檻的「憲法訴訟法修法」，憲法法庭判決，去年藍白修的憲訴法違憲。但依照去年修的憲訴法，最少要有10位大法官參與評議，而目前大法官只有8位，這也讓大法官們分成兩派，有3人認為應該遵守新法，但有4人認為「如果憲訴法妨礙大法官行使憲法職權，這樣大法官就不應該受到拘束」。最後，昨(19)日有5位大法官參與評議，3位大法官未參與，但提出「不同意見書」，主張「判決無效」。

廣告 廣告

睽違一年多再度召開記者會，憲法法庭針對立法院去年修正的憲法訴訟法部分條文，做出判決，司法院發言人吳定亞說：「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，違反權力分立原則均牴觸憲法，本判決公告之日起失其效力。」

憲法法庭今年的第一號判決指出，憲法訴訟法第4條第3項第30條第2項至第6項以及第95條，立法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則，而19日的庭，若依照2024年底藍白聯手修的憲法訴訟法，參與評議的大法官人數，不得低於十人，作成違憲之宣告時，同意的大法官人數，不得低於九人。

日前兩波大法官提名人事都未在立法院通過，目前大法官只有八人，憲法法庭停擺一年，其中有四位大法官謝銘洋呂太郎陳忠五尤伯祥，主張應開庭，19日的庭，四位大法官加上日前未表態的大法官蔡彩貞，五位大法官開庭；但主張應遵守新的憲訴法的三位大法官楊惠欽蔡宗珍朱富美，未參與評議，並提出不同意見書。

主張應開庭的大法官認為，若憲訴法妨礙大法官行使憲法職權，這樣大法官就不應該受到拘束，缺額人選產生前更應透過憲法解釋，令大法官職權可以正常運行；不過大法官蔡宗珍楊惠欽以及朱富美三人，認為這5位大法官代表的憲法法庭「未經合法組成」，依法不具備審判權，這份判決當然無效。

憲法法庭書記廳廳長許碧惠說：「有鑑於缺額大法官的繼任人選，何時產生難以預期，在這個極端例外而且不得已情況，將拒絕評議的3位大法官由現有總額中扣除。」114年憲判字第1號判決提及，憲法訴訟法第12條，依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數。

判決指出，即便大法官有應迴避的原因，但若因此致全體大法官不得行使職權者，仍不得以迴避為由拒絕審判，否則將導致癱瘓憲法明文規定的釋憲制度，形同大法官對行使憲法上職權的拒絕，高雄科大科法所教授羅承宗說：「標的就是這次的憲訴法，扼殺違憲審查機制就是審查標的，怎麼可以受它綑綁。」憲法法庭做出判決，去年底修的憲訴法版本應自本判決公告日起失其效力。

而憲法法庭停擺期間的釋憲案，像是《公職人員選舉罷免法》提高罷免案提議跟連署門檻；以及去年底修正的《財劃法》調整中央與地方統籌分配款比例；還有日前行政院長卓榮泰不副署《財劃法》修正版本等，是否有解套曙光，=，憲法法庭回應「不便表示意見」。但隨著憲法法庭今年的第一號判決出爐，也象徵憲法法庭正式重啟。

原始連結







更多華視新聞報導

憲法法庭：藐視國會罪違憲 立法目的難謂正當

高虹安案高院聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理

死刑存廢議題 張文貞：遵守憲法法庭判決

