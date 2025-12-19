5大法官宣告《憲訴法》違憲 藍營轟：淪獨裁者鷹犬

國民黨立委羅智強（右）、翁曉玲（左）19日舉行「可恥！大法官淪賴清德司法戒嚴打手！」記者會。（姚志平攝）

憲法法庭今天（19日）在5個大法官決議下，宣判《憲法訴訟法》違憲、立即失效，回到修法前狀況。立院國民黨團即刻召開記者會痛批，有3位大法官拒絕評議，即便用舊法，5人也無法開會，現在強行宣告違憲，證明大法官已經淪為賴政府獨裁者的鷹犬，基本上就是要維護賴清德的獨裁權。

藍委翁曉玲提到，今天有3位大法官提出不同意「114 年憲判字第 1 號判決」法律意見書，竟然只有5位大法官參與憲法判決的審議，其中還有1位針對部分理由提出不同意見，嚴格來說只有4位宣告違憲，這不是很可恥的事情嗎？就算用舊的憲法訴訟法，也要三分之二出席，也就是6人才可以評議，因此這5位大法官所作成的憲法判決，本身就是違憲、違法的判決。

翁曉玲說，這次判決裡面，她認為非常不妥，還介入立法院的程序自主權，敬告5位大法官，過去的憲法判決，對於立法自主權都予以尊重，今天大法官做成這樣的判決，證明大法官已經淪為賴政府獨裁者的鷹犬，基本上就是要維護賴清德的獨裁權。

她強調，必須讓國人清楚了解，不符合現行法律規定所作成的判決，都是違憲、無效的判決，人民不需要遵守。

至於今天這樣的判決對於後續有何影響？翁曉玲說，目前有5個重要的法案仍在細數中，包括選罷法、114年總預算案、才修正通過的財劃法，還有警察人員人事條例、軍人加給，都在憲法法庭中，可以預期，這些重要法案會隨著行政院認為違憲，就宣告違憲，只要賴政府不喜歡、不滿意的法律，行政院就會提起釋憲，由大法官做成違憲判決，今天是中華民國憲政史上最黑暗的一天。

羅智強表示，賴清德變袁世凱，大法官成籌安會。1915年袁世凱稱帝時，還找了6位政界人士公開勸進；如今賴清德只要5位大法官就夠了，可見今日局勢之荒謬。甚至不必國民黨開記者會，8位現任大法官中，就有3位提出不同意見，公開法律意見書，直指這樣的憲法法庭並未依法、合法組成，其所做成的判決，合法性自然必須受到嚴重質疑。

羅智強指出，至少還有3位有良知的大法官，但那5位大法官卻在公然違法、公然逾越憲法法庭法定人數的情況下，在同僚已經站出來反對之際，仍執意作出這個真正違憲、卻反過來指控立法院違憲的「超級違憲判決」。大法官自己違憲，這是中華民國憲法之恥。

羅智強強調，國民黨將嚴正譴責這項違法判決的大法官，對賴清德的彈劾已經啟動，也要一併向國人揭露這5位大法官，如何成為「滿朝賴皮的官員」，以「死豬不怕滾水燙」的姿態，替賴清德鋪設通往「大皇帝」的紅地毯。國民黨將走進全國，迎向憲政時刻，守護中華民國憲法。

藍委許宇甄嚴正痛批，憲法法庭今日作成的「114年憲判字第1號判決」，已非單純法律見解歧異，而是如同強盜一般蹂躪《憲法訴訟法》，自毀憲法法庭正當性的政治裁決。此一判決不僅重創憲政秩序，更在制度層次昭告國人，由「綠色大法官」所主導的憲法法庭，已從原本應守護憲法的憲法守門員，墮落為憲法強盜，淪為替賴清德權力運作開道的政治工具。

許宇甄指出，最荒謬、也最致命的關鍵在於，該判決自始即屬無效。依114年初修正並已生效的《憲法訴訟法》，憲法法庭作成判決，須至少10位大法官在席，然而現任大法官僅有8人，依法根本不具備成立憲法法庭的要件。也就是說，憲法法庭未能合法組成，自始即不具審判權，其所作任何判決，當然無效。對此，三位大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美於不同意見書中已明確指出，問題再清楚不過。

許宇甄痛斥，五位大法官竟選擇無視立法院三讀通過、總統公布施行的有效法律，反以所謂「程序自主權」、「組織彈性」為名，進行自我授權，恣意變更法定組成要件，公然繞過法律規範。這樣的作為，早已不是法律解釋，而是公然違法的行為。正如不同意見書所嚴正警告，大法官從來不存在可以自行調整法定人數門檻的權限，憲法法庭更不可能在人數不足的情況下，變成先開會再說的臨時會議。

許宇甄進一步質疑，大法官一方面承認制度存在缺額的憲政困境，另一方面卻拒絕唯一合憲、合法的途徑，就是要求賴清德總統依憲法程序儘速補足大法官人數，反而選擇在違法基礎上強行作成高度政治性的判決。究竟有何急迫性？是基於憲政必要，還是純粹出於政治需求？還是五位綠色大法官急於向賴清德表忠？

許宇甄強調，今日這項判決，就是「綠色大法官化」的極致展現。當法律不再是權力的界線，而被視為必須排除的障礙；當程序不再是保障正當性的基石，而淪為可以被任意扭曲的工具，司法就已徹底淪為執政者的附庸。這樣的憲法法庭，與民初籌安會假制度之名、行權力集權之實，本質上有何不同？

許宇甄嚴正警告，一個連自身是否合法存在都無法誠實面對的憲法法庭，碩果僅存的八位大法官，還有三位認為不能審理，只由5位大法官自詡有權解釋憲法，這本身就是對憲政法治最深層的污辱。今日若容忍這項違法裁判，縱容綠色大法官濫權當強盜，明日被徹底掏空的，將不只是憲法，而是整個民主制度都會被毀壞。

