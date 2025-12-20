5大法官就可任意釋憲？黃士修：當年納粹也扣除在野黨，開啟獨裁時代

憲法法庭5位大法官在未達新修正《憲訴法》8人門檻，也未達舊版《憲訴法》3分之2的6人門檻情況下，昨（19）日宣告新修正《憲訴法》違憲即起失效。對此，時常評論時事的「核能流言終結者」創辦人黃士修在臉書撰文提到，德國1933年授權法不是開玩笑的，當年納粹黨也把在野黨直接扣除，宣稱滿足3分之2修憲門檻，開啟希特勒獨裁時代。

黃士修直呼，大法官遂行總統賴清德的意志，簡稱「德意志」。大法官尤伯祥寫違憲判決，「尤」點意思，114年憲判字第1號判決有95頁，後面是協同意見書，幾乎成一本小書了，果然是新書發表會。

黃士修逐一列出協同意見書內容：

頁數 內容 黃士修的註解 p.8 憲法對大法官行使職權，未規定要依法，故不受不當法律拘束。 不對喔，沒說你能自行認定不當法律。 p.9 民國47年《司法院大法官會議法》施行前，司法院釋字第1至第79號，不因無法律受影響。 不對喔，沒說有法律後你能不守法。 p.10 憲訴法不應妨礙大法官行使憲法賦予的職權。 不對喔，法律不得牴觸憲法，但仍規範你的職權。 p.11 人數門檻既作為審查標的，不應同時作為自身規範。 這段是最弔詭的。5位大法官認為，我們照程序開會，等於先認定憲訴法合憲了，所以我們不照程序開會。 p.12 因論理矛盾，故憲訴法不得作為程序，不生「未審先判、組織不合法」的問題。 先認定憲訴法違憲，且明知湊不齊開會人數，代表你也知道是未審先判、組織不合法啊！ p.13 本庭自得決定審查程序為修正前之憲訴法，合憲。 大法官不能選擇性遵守法律。更何況，今天是少數大法官選擇性遵守法律。法定人數15位，你們只有5位，就賦予自己無限權力。 p.17 拒絕評議的大法官，不計入現有總額。 你說舊憲訴法合憲，但仍不滿足舊法門檻6人。於是5位大法官把3位大法官直接扣除，現有總額變為5位，一致宣判違憲。甚至只有1位大法官，也能排除其他人，自行宣判違憲，同意率永遠100%。 p.18 總統提名7位大法官，立法院全部否決。 誰癱瘓憲法法庭？全國幾萬名法律人士，找不到7位能被立法院接受的人選，因為賴清德根本不願意提。 p.22 113年12月20日修正的憲訴法，三讀以無異議方式通過，沒有表決，有重大瑕疵。 大法官已經在干預立法了，若無異議則省略表決，乃國會慣例。112年5月26日修正的憲訴法，也以無異議通過，你卻認為合憲。自打嘴巴。 p.35 法律影響大法官職權的行使，違反憲法權力分立原則。 魔鬼藏在，大法官不代表憲法。大法官職權由憲法賦予，但大法官如何行使職權，由法律賦予。

黃士修說明，自《司法院大法官會議法》、《司法院大法官審理案件法》、《憲法訴訟法》都是立法院制定的法律，規範大法官權力。例如，原版的憲法法庭，只處理總統副總統彈劾案、政黨違憲解散案。新版的憲法法庭，取代大法官釋憲的功能，是立法院制定《憲法訴訟法》新增的。不是一句「大法官功能不容中斷」就能拒絕守法。

