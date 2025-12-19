5大法官就決定憲訴法修法違憲 國民黨：「五恥」大法官違法開庭

憲法法庭判決記者會於19日舉辦，圖為蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官共同提出的不同意該判決的公開法律意見書。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

立院年初三讀修正憲法訴訟法提高釋憲門檻，明訂至少10位大法官才能開庭，9位同意才能違憲宣告，但憲法法庭今以5人宣告該修法違憲。國民黨晚間批評，憲法法庭違法開庭，律法變綠法，「五恥」大法官，司法超然獨立已死。

國民黨表示，司法是維護社會秩序與正義的最後一道防線，然而總統賴清德「手下」的5名大法官卻為了討好賴，侵犯不可跨越的紅線，與賴聯手摧毀我國民主法治，淪為「清德宗」登基的最大幫兇。

國民黨認為，賴清德「手下」的5名大法官強行違法開庭，封殺立法院三讀通過並經公告的法律案，葬送我國司法超然獨立性，目的就是要為賴清德清除障礙，實現行政、立法、司法三權一體的綠色獨裁。

國民黨指出，不論是依據新版《憲法訴訟法》或舊版憲訴法，至少都需要6名大法官才能開會，如今僅由5名大法官就做出判決，上演5＞6的荒謬戲碼，既然憲法法庭是不足法定人數的違法開庭，判決當然也是違法。

國民黨表示，5名「賴皮」大法官做出的判決，連自己人都看不下去，大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美就指出，憲法法庭不具所謂「組織自主權」，也無得以「程序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限

國民黨說，楊惠欽等大法官認為，憲法法庭必須遵循憲訴法規定依法開會，主張今日判決不具合法性，因此，僅由5名大法官作成的憲判，「一望即知不符法定人數要件」，顯然無效。

