5大法官就決定憲訴法修法違憲 藍委：「信賴數學」簡直無法無天

立院年初三讀修正憲法訴訟法提高憲法法庭釋憲門檻，明訂至少10位大法官才能開庭，9位大法官同意才能作違憲宣告，但憲法法庭今以5人宣告該修法違憲。藍委批，無論「新制」或「舊制」，今天都是違法判決，不可能有效。

王鴻薇表示，舊制憲法訴訟法規定，判決應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意，所以以現在大法官僅有8人計算，至少也應要有6人參與評議，但此次憲法法庭判決確僅有5人。

王鴻薇揶揄，今天憲法法庭的「違法宣判」竟出現5大於6，更誇張的是，判決內容居然稱「在職的大法官持續拒絕參與評議，無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內」，這其中的信賴數學，簡直無法無天。

王鴻薇質疑，把反對、拒絕違法判決的有良心大法官，直接排除在現有總額，什麼時候變成大法官可以開除大法官，這是什麼無法無天的職場霸凌？只要反對者就剔除，那永遠也沒有反對者出現，這樣憲法法庭真的是丟臉至極。

國民黨立委許宇甄也認為，今天憲法法庭判決，如同強盜一般蹂躪憲法訴訟法，自毀憲法法庭正當性，重創憲政秩序，憲法法庭已從原本應守護憲法的憲法守門員，墮落為憲法強盜，淪為替賴清德權力運作開道的政治工具。

許宇甄說，依今年初修正公布的憲法訴訟法，憲法法庭作成判決，須至少10位大法官在席，但現有大法官僅剩8人，依法根本不具備召開憲法法庭要件，自始即不具審判權，其所作任何判決，當然無效。

許宇甄表示，大法官從來不存在可以自行調整法定人數門檻的權限，憲法法庭更不可能在人數不足的情況下，變成先開會再說的臨時會議，只由5位大法官自詡有權解釋憲法，這本身就是對憲政法治最深層的污辱。

許宇甄質疑，大法官承認制度存在缺額的憲政困境，卻選擇在違法基礎上強行作成高度政治性的判決。究竟有何急迫性？是基於憲政必要，還是純粹出於政治需求？還是五位綠色大法官急於向賴清德表忠？

許宇甄說，今日若容忍這項違法裁判，明日被徹底掏空的不只是憲法，而是整個民主制度。

國民黨桃園市議員凌濤批評，從台南市議會不受監督被監察院調查，到立院三讀法案行政院不副署、不執行，台灣的民主正逐漸被賴清德所破壞；如今再加上最新5位大法官就決定憲訴法判決，台灣已走向清德宗帝制元年。

凌濤呼籲，當萊爾校長不願受董事會（指立法院）監督，全體師生只好起身反抗，在下一次幹部選舉、校長選舉給予痛擊。

