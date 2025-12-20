5大法官就開憲法法庭 游淑慧諷：韓國瑜院長可參考學習

憲法法庭19日判決《憲法訴訟法》修法違憲失效，但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。對此，國民黨台北市議員游淑慧質疑，謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥5位大法官，是法盲？還是法氓？並嘲諷，韓國瑜院長應該參考學習。

游淑慧。(圖/截自游淑慧臉書)

游淑慧19日在臉書貼文寫道，這5位大法官是看不懂法律條文的法盲？還是不管法律規定、硬幹蠻幹的「法氓」、法律流氓？

游淑慧指出，即便根據「舊版」過去的《憲訴法》第三十二條規定，聲請案件之受理，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，參與大法官過半數同意；未達同意人數者，應裁定不受理。

憲法法庭排除3位不同意的大法官。(圖/截自黃揚明臉書)

游淑慧表示，現有大法官僅剩8名，要受理或評議案件，三分之二以上，依法應該有5.3名以上的法官出席，其實就是6席。但這次5名大法官無視程序正義，根本未達2/3人數門檻，就擴權逕自評議。

游淑慧認為，今天如果不遵守最低開庭門檻，5名大法官就能決議，那未來3名也可以囉？那賴清德根本不需要補提名，反正5個、3個，甚至1人法庭都可以開，那憲法法庭將變成綠法法庭。

游淑慧強調，身為大法官，連基本的程序法規定都不遵守，是法盲？還是法氓？不演了。那以後國會、議會也都不需要管出席人數了，想開就開、想審就審。針對5位大法官的這種楷模，韓國瑜院長乾脆也參考學習。

