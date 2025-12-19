5大法官復活憲法法庭！3大法官不同意見直指「判決無效」 理由曝光

5名大法官今開會決議，宣告《憲訴法》修正條文違憲，即起失效，復活憲法法庭。

司法院憲法法庭被實質癱瘓1年，如今有5名大法官決定不受《憲訴法》新條文的限制，宣告《憲訴法》修法過程違反正當程序、內容違反權力分立原則，牴觸憲法，自宣告起失去效力，象徵憲法法庭將可「復活」。然而另外3名大法官未出席評議，但事後共同提出不同意見書，直指5名大法官召開的憲法法庭不符合《憲訴法》修正案的新規定，「判決當然無效」。

藍白強修《憲訴法》 憲法法庭已癱瘓1年

國民黨、民眾黨立法院黨團去年12月在爭議聲中聯手通過《憲訴法》修正案，加嚴憲法法庭的召開與釋憲作成門檻。新條文內容要求參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意的大法官人數不得低於9人。

然而去年10月後，有7名大法官任期屆滿卸任，司法院大法官只剩下8人，總統賴清德依法提出繼任人選，但接連2波都在立法院被藍白聯手封殺，大法官人數不足，憲法法庭被實質癱瘓，超過400天未能開會審理任何釋憲案。

5大法官出手解憲政僵局 今判《憲訴法》修正案違憲

民進黨立法院黨團今年1月在總統公布《憲訴法》後，依法提出釋憲聲請，過半數大法官今年5月決定受理，但受限於新法限制，遲遲未能召開憲法法庭審理。直到今天，司法院代理院長謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5名大法官，決定出手解決憲政僵局，不受新法限制召開憲法法庭進行評議，最終認定《憲訴法》修正案的修法過程違背憲法正當立法程序，內容嚴重影響大法官職權的行使，明顯違反憲法權力分立原則，應屬無效。

5名大法官作出今年第1號釋憲判決，指《憲訴法》修正案立法過程和內容違憲，即起失效。

3名大法官不認同判決 不同意見理由曝光

5名大法官作出今年以來第一件釋憲判決，但有3名大法官其實並不認同，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3名大法官未參與評議，但在事後共同提出〈不同意「114年憲判字第1號判決」法律意見書〉，開頭即開宗明義寫道：「未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，五位大法官合議之判決當然無效」。

3名大法官指出，現行的《憲訴法》第30條明定，憲法法庭必須由大法官現有總額2/3以上、不得低於10人組成，「於現有大法官僅8人之情形下，憲法法庭無從合法成立，個案審判權即不可能產生」。

大法官蔡宗珍（左）、楊惠欽（右）未出席評議，但提出不同意見書。

就算《憲訴法》是審查標的 3大法官仍認為要遵守

他們認為新修訂的《憲訴法》是有效法律，除非依法變更或廢止，否則都對大法官和憲法法庭有拘束力，就算該法律是憲法審查的聲請審查標的，該法的效力都不會因此喪失或暫停。

3名大法官主張，無論大法官或憲法法庭都不具有所謂的「組織自主權」，也無法以「程序自主權」之名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件之權限。因此他們強調，憲法法庭未合法組成，即不具審判權，「不足法定人數之大法官所作成之判決，無法治癒其自始未合法成立之結構性瑕疵」，因此5名大法官署名作成的「114年憲判字第1號判決」在形式上不符法定人數要件，屬顯然無效判決。

朱富美等3名大法官認為，只有5名大法官不符合《憲訴法》新條文規定，作出的判決當然無效。

指憲政困境在人數不足 3大法官籲補足缺額

3名大法官指出，在大法官缺額未補足之前，就具急迫性、時限性之特殊案件，現行法律體系中原存有類推適用《憲訴法》第30條第5項規定，例外依法組成憲法法庭行使審判權之法理可能性，惟須受司法自制之限制。此一法理主張並未獲得其餘大法官支持，未能付諸實行。

他們認為憲法法庭無法正常運作之現實困境在於大法官缺額的事實，而非規範層面的法律設計，而根本解決之道，應在於依憲法程序補足大法官缺額，而非以違法、違憲方式否定現行法律，另創不具正當性之權力運作模式。3人強調，維繫自由民主憲政秩序，唯一正當且成本最低之路徑，仍在於各憲法機關恪守憲法、遵循有效法律，履行其憲法忠誠義務，而非以違法擴權方式回應憲政困境。

