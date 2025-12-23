5大法官憲判「人數不足」硬拗 劉靜怡1提問酸：發票差1號中千萬，也該算中獎？

​憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，不過開會人數未達舊版的6人門檻，其中大法官蔡彩貞在不同意見書坦言5人確實不符規定，但只少一人，尚與憲法意旨無違。對此，前大法官被提名人、台大教授劉靜怡發文轉貼鄉民提問狠酸，若發票只差1號中1千萬，那是不是該算中獎？

立法院去（2024）年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文，大法官總額15人，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人；在前司法院長許宗力等7名大法官卸任後，目前大法官僅有8人，依法無法做出任何判決。

不過，呂太郎等5位大法官日前組成憲法法庭，作成1年來首件「114年憲判字第1號判決」，判《憲訴法》修法的規定違憲、立即失效，回到修法前狀況，引發正反論戰。憲法法庭5名大法官之一蔡彩貞，在不同意見書裡承認5人確實不符規定，但「只少一人」，基於公益與保障人民權益，人數略不足也與憲法意旨無違。

對此，劉靜怡轉貼鄉民提問：若發票只差一號中一千萬，那是不是該算中獎？然後把獎金捐給台權會和司改會做人權救援工作，這也是重大公益吧？她直言，理由構成如此斷裂的意見書，不如不要寫，不然的話反而成了自白書。

