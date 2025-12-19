5大法官拚憲訴法違憲 藍黨團轟現代「籌安會」：史上最不知羞恥

國民黨立法院黨團召開記者會痛斥，痛斥僅由5名大法官作成的憲訴法違憲判決。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 立法院去年修正《憲法訴訟法》，提高大法官評決門檻。但憲法法庭今（19日）由5名大法官作成判決，判決《憲訴法》修正案違憲，並自公告日起失其效力。國民黨立法院黨團下午召開記者會痛斥，大法官成現代「籌安會」，這5位大法官做了中華民國史上最糟糕、最自肥、最不知羞恥的一個判決。

立法院去年12月20日通過《憲訴法》部分條文修正案後，規定憲法法庭作成判決，參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。

然而，在當前僅有8名大法官的情況下，憲法法庭今仍判決《憲訴法》修正案違憲，只是楊惠欽、蔡宗珍、朱富美3名大法官認為，現今不能組成合法的憲法法庭而拒絕參加評議，僅有司法院代理院長謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥5名大法官就作成判決，引發在野黨強烈反彈。

國民黨立委王鴻薇表示，她要非常肯定蔡宗珍、楊惠欽、朱富美拒絕同流合污，拒絕參加判決，他們是司法最後的良心，至於其他這些「法綠人」為了民進黨，還要糟蹋中華民國到什麼地步？這個是告訴大家，以後都不用守法了，我國司法最高機關都帶頭違法。

國民黨立委翁曉玲說明，這次《憲訴法》修法的目的，是希望具有憲法爭議的解釋，未來在大法官一定多數的情形下再做成憲法判決，因此將憲法法庭做成評議的人數拉高到3分之2，讓總額15位大法官中，至少要有10位在任的時候才能做成憲法判決。

翁曉玲表示，從過往的案例中，少數大法官就做成的憲法判決沒有辦法建立起公信力，因此立法院才提出《憲訴法》修法，但今天大家看到，竟然只有5位大法官參與憲法判決的審議，甚至有其中1位針對部分理由提出不同意見，所以嚴格來說，僅4位大法官就宣告《憲訴法》修法違憲，這是可恥的事情。

翁曉玲表示，在尚有7個大法官缺額下，現在看來，所有重要的憲法解釋，只會有5位大法官參與評議，然後只要其中過半數，也就是2位、3位大法官就能決定一個重要釋憲案的結果，這實在是荒天下之大稽，在所有民主國家上的憲法法庭，決不會允許這樣極少數的大法官就可以控制、主導這麼重要的釋憲爭議。

翁曉玲批評，這次判決裡面，非常不妥的是，竟然還介入立法院立法程序的自主權，說立法院的二讀、三讀程序有瑕疵，因此主張《憲訴法》修法有問題。今天憲法法庭做成這樣的判決，只證明一件事，大法官已經淪為賴政府獨裁的鷹犬，為了維護總統賴清德獨裁權而遂行獨裁者的意志。

翁曉玲表示，目前仍有五個重要法官仍在憲法法庭，公職人員選罷法修正案、中華民國114年度中央政府總預算案、財劃法修正案、警察人員人事條例修正案及軍人加給修法案，她已經可以預期到，這幾個重要法案，大法官會隨著行政院認為是違憲，就跟著宣告違憲，只要賴政府不喜歡的法律，行政院就會提起釋憲，由大法官一一作為違憲判決，這真的是中華民國憲政最黑暗的一天。

