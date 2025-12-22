5大法官排擠另3人 黃健豪怒批：真的是自以為神了！

立法委員黃健豪日前在臉書發文批評司法院大法官運作方式，質疑5位大法官排除其他3位同僚進行決議的做法違反憲法精神。黃健豪指出，憲法增修條文明定司法院設大法官15人，若可任意排除部分大法官，該條文將失去意義。

國民黨立委黃建豪。（圖／黃彥昇攝）

黃健豪在臉書貼文中表示，大法官在沒有任何授權及民意基礎下，就定義5個人代表全部，批評此舉「真的是自以為神了」。他引用憲法第82條「司法院及各級法院之組織，以法律定之」，強調大法官雖地位崇高，但從來不等於憲法本體，不應自認不受法律約束。

廣告 廣告

該立委進一步闡述民主憲政原則，引用憲法第二條「中華民國之主權屬於國民全體」，強調權力來自人民，透過選舉產生民意代表制定法律。黃健豪特別提到，立法委員中有32席反映的是2025年7月和8月的最新民意。

憲法法庭。（圖／中天新聞）

黃健豪批評目前情況為「真正的毀憲亂政」，指出1個行政院長可因不副署而否決法律，5個大法官自行排擠其他3人就能解釋法律。他認為這違反民主憲政核心的權力制衡原則，若少數人就能推翻具備民意基礎的法律，將挑戰主權在民原則。

黃健豪指出，反對司法院作法的3位大法官中，有2位是公法學者，顯示大法官內部存在重大歧見，他也呼籲掌權者和附和權力的學者們重新思考。

延伸閱讀

行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關

賴清德要立院定調「一國兩制是紅線」 黃健豪看穿目的轟：假議題

財劃法修正案補漏洞 黃健豪：避免行政院再玩文字遊戲