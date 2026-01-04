5大法官爭議聲中再憲判 國民黨轟：法律從此賴清德說了算

繼2025年12月19日的判決之後，憲法法庭2日再度做出115年憲判字第1號判決，但同樣將拒絕參與的蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官由現有總額中扣除。對此，國民黨痛批，「5恥大法官開道，法律從此賴清德說了算！」

憲法法庭。（圖／官網）

國民黨今（4）日表示，憲法法庭再度排除3名大法官的反對意見，僅5名大法官就凌駕我國法治，做出不合程序的違法憲判。新年之初，賴清德就決定繼續蠻幹，由鷹犬大法官開道，法律從此賴清德說了算！

國民黨指出，對於蔡宗珍、楊惠欽與朱富美3位大法官持續表達反對意見，認為憲法法庭組成不合法、5名大法官所作判決無效；立法院也提案嚴厲譴責5名大法官逾越司法權的囂張行徑，並期盼透過公投，讓公民複決作為對抗大法官濫權的方式。

立院已提案譴責5位大法官；圖為 立法院示意圖。(圖/中天新聞)

國民黨表示，「但賴清德與其鷹犬，卻絲毫不理會法界及人民聲音，同一批5恥大法官，立刻又在不合法、排除異議狀況下，黑箱開庭、違法宣判，只為了向賴清德效忠，自甘淪為政治工具。」

國民黨質疑，程序正義？不需要了。權力制衡？不存在了。多數民意？不用聽了。這不是司法獨立，而是司法馴化！

國民黨痛批，當大法官不再替憲法服務，而是替執政者清除障礙、擋子彈，法治就不再是人民的保障，而是賴清德對付人民的武器！5名大法官，成了賴清德5隻鷹犬，那被獵殺的，就是我國的民主法治，司法天秤將不再平等，只會歪斜向握有權力的那一端。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞）

