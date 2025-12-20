5大法官程序沒瑕疵？ 法界反問誰可以糾正

圖為憲法法庭。（本報資料照片）

主筆大法官呂太郎等5位大法官19日的違憲判決內容，批判藍白立委們就憲法訴訟法修法程序瑕疵，也因為憲法法庭「復活」，現僅5位大法官即可審理判決，多位法界人士也反問，5位大法官踢除另3位大法官作成判決，難道就沒有程序瑕疵？若屬違憲判決，誰可以來糾正？

呂太郎等5位大法官在判決書中指出，《立法院職權行使法》規定法律案的第三讀會，應將議案全案付表決，這是為了具體落實憲法規定法律應經立法院「議決」的意旨所為規定。雖然國會在其自律的範疇內，立委就法律案的內容，經協商已達成共識，或依修法過程可認各立委就法律案內容並無異議等情形，得採由主席徵詢院會按照議案內容通過有無異議，經確認無異議後，宣告通過的方法，以求便捷，但憲訴法修法情況不同。

廣告 廣告

5位大法官稱，憲訴法修法時的會議主席並未依法將全案提付表決，只在宣讀人員宣讀二讀條文後，分別詢問「請問院會，有無文字修正？」就「間不容髮」宣示作成決議，並未給予在場立委，有合理表示異議或意見的時間，無異由主席宣示代替在場立法委員的表決，立法程序有瑕疵。

此外，修正草案內容甚為複雜，且對總統及大法官行使職權影響重大，但從二讀逐條討論過程中，並未進行實質討論，即逕付二讀表決，於三讀程序又未依立法院職權行使法的規定提付表決，人民完全無法知悉各立委就該法律修正案，是採何種立場，其立法程序的瑕疵，已達欠缺立法程序正當性的明顯重大程度，牴觸憲法正當立法程序的要求。