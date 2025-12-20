5大法官稱憲訴法修法違憲 趙少康：行政院、總統府、司法院圍攻、架空立院

趙少康。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

5位大法官昨違反憲法訴訟法規定，自開憲法法庭宣告立院去年底三讀修正的憲法訴訟法違憲惹議。中廣前董事長趙少康今表示，現在看起來，總統賴清德是全面發動行政院、總統府、司法院分進合擊，要圍攻、架空立法院。

趙少康批評，5名大法官在未達新修正憲訴法8人門檻，也沒過舊版憲訴法3分之2門檻情況下，違法宣稱召開憲法法庭宣告新修正《憲訴法》違憲，根本搞錯對象，應負責的是賴清德不肯承認朝小野大現實，發動大罷免大失敗之後，再接再厲，不副署、不公布、不執行，再搞出違憲的新花樣。

趙少康提醒，賴清德應想想，若今天在立法院，民進黨立委是多數，能忍受目前藍白所受的鳥氣？若賴仍蠻幹，藍白決定在立院消極對抗，堅不通過明年度中央政府總預算與特別預算案，讓民進黨沒政績，帳還是會算在賴身上。

趙少康舉例，就像美國國會民主黨杯葛預算，導致聯邦政府停擺36天，140萬公務員、國家公園、國家圖書館、社會福利、食物券分發均等停擺，雖然美國總統川普要選民怪罪民主黨，但接著的選舉，卻是共和黨大敗。

趙少康說，執政沒有績效，選民責怪的是執政黨，因為溝通、妥協、克服在野黨的杯葛，是執政黨的責任，執政黨把自己當在野黨，任意衝撞、胡攪蠻纏，最後一事無成，怎麼算這筆帳，選民的眼睛是雪亮的。

