「5大法官竟可以做出違憲決議」 王鴻薇怒：憲法法庭變違法法庭

憲法法庭今天(19日)判決憲法訴訟法修法違憲失效，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官隨即共同提出一份不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，並就該判決的合法性提出嚴正質疑，由5名大法官作成的判決應為無效。國民黨立委王鴻薇不禁表示，司法潰堤，憲法法庭變違法法庭！

王鴻薇今(19日)在臉書粉專表示，司法潰堤，憲法法庭變違法法庭！憲法法庭違法宣判憲訴法違憲，僅有5名的大法官，居然可以做出違憲決議．而且還是限制自己判決的法律，「違法判決，判決法律違法」。

王鴻薇接著表示，她要非常肯定大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美「拒絕同流合汙，拒絕參加判決」，他們是司法最後的良心。至於其他這些「法綠人」為了民進黨，還要糟蹋中華民國到什麼地步？這個是告訴大家，以後都不用守法了，我國司法最高機關都帶頭違法。

王鴻薇指出，憲法訴訟法明文規定，憲法法庭作成判決須有大法官至少10人。本次判決僅5人，3人拒絕參加。

網友留言表示，「太離譜」、「法官可以不守法，人民也可以不守法，天下大亂」、「事關大法官行使職權之法律，大法官居然可以不必利益迴避，貿然認定違憲，可悲啊！」、「自己的國家自己救，該是展現人民力量的時候了」、「5個人也可以評議，乾脆改一個也可以好了」、「真的亂套了」。

