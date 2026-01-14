5大法官要開說明會 司法院噤聲

5大法官要開憲法法庭說明會，不公開審理未成年性侵被害人追訴期釋憲案。（本報資料照片）

司法院代理院長謝銘洋等5位大法官，排除蔡宗珍等3位大法官，1月2日作成「115年憲判字第1號判決」後，近期憲法法庭將以不公開說明會方式，審理未成年性侵被害人追訴期釋憲案，再作成判決。不過，法務部就性侵被害人追訴期部分，已研擬修法草案，將起算日修改為從被害人成年開始，去年9月送行政院審查。

司法院對於這起不公開說明會時間、內容沒有進一步說明，但「114年度憲民字第691號」聲請案的律師，14日在臉書公布收到憲法法庭的說明會通知，指稱將要出庭，也讓憲法法庭開庭審理案件因此曝光。

這起釋憲案共有2件性侵案，1名少女被堂兄長期性侵，但因為提告時超過《刑法》舊法的20年追訴期，檢方對加害者作成不起訴處分。另1名被害人，受害時年僅13歲，遭受不人道的性侵害，無法積極有效地尋求司法協助，也因追訴時效規定，致時效完成無法對加害者究責，2位被害人分別委由律師主張，現行時效規定，違反《憲法》平等及訴訟權與正當法律程序原則，請求大法官判決違憲。

但這項爭議，法務部已經完成修法草案，在去年9月8日送行政院審查，除修正《刑法》80條，施行法也一併修正，一旦立法院三讀通過、總統公告，未來舊法時代的性侵被害人，也將完全按照新法規定溯及既往。這次謝銘洋等5位大法官，排除3位大法官，挑選這個已推動修法的案件進行違憲審查，是要給行政院或立法院壓力，引發外界許多聯想。