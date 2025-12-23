5大法官讓憲法法庭復活 藍營提譴責案、修《公投法》反制

國民黨團提出《公投法》第2條、30條修正草案，將憲判納入公投適用事項；國民黨立院黨團幹事長羅智強說，明年地方大選就可能搭配提出相關公投。（圖／李智為攝）

在野去年聯手修正《憲訴法》，提高參與評議、同意違憲宣告的大法官人數門檻，憲法法庭因此停擺1年；近日5名大法官宣告該修法違憲失效，讓憲法法庭得以復活，在野不滿痛批違法。對此國民黨團也提出相關手段反制，包含針對5名大法官提出譴責案，以及修正《公投法》讓憲法法庭判決可經公投複決，兩案今（23日）均於程序委員會通過，列入週五院會議程。

5名大法官19日宣判去年底三讀通過的《憲訴法》修正草案違憲，引發在野強烈反彈，民眾黨主席黃國昌撂話上街陳抗，國民黨立院黨團近日也到台北地檢署告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職、《刑法》枉法裁判罪。

國民黨團痛批5大法官損害憲政 提案嚴厲譴責

此外，國民黨立院黨團在立院並提案，嚴厲譴責5名大法官，直指5名大法官「排除異己」，將3名不願違憲違法而拒絕參與評議的大法官摒除在外，故無論依舊制或去年通過的修正規定，皆不符合法定人數，程序上存在重大瑕疵。

提案並指出，此次憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效；至於大法官援引此判決，以人數未達憲訴法所定法定門檻10位所作之任何憲法裁判，亦均屬無效，不生效力，自不待言。

提案表明，大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞為向賴清德表忠而帶頭違法，身為憲法守護者，卻甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心。故建請立法院作成決議，針對5人逾越司法權限、侵害立法權、違反程序正義之違法判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。該提案今於程序委員會通過，列入本週五院會討論事項首案。

藍營推動《公投法》修法 憲判納入公投適用事項

另外，國民黨團亦提出《公投法》第2條、30條修正草案，在《公投法》第2條公投適用事項上，增列「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」；第30條則增列「憲法法庭裁判於公告之日算至第3日起，失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力。」

提案也表明，公投若有關重大政策，應由總統或權責機關於3個月內為實現公投案內容進行必要處置；而經創制或複決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。上述修正草案均於程序委員會通過，列入週五院會議程。

憲判交人民複決 羅智強：可能搭配明年大選推公投

國民黨立院黨團幹事長羅智強受訪時痛批，5名大法官儼然成了「袁世凱的籌安會」，非常可恥，國民黨已提出告訴。而憲法判決攸關重大國政，如賴清德曾說「更大的民主」，一旦發生爭議，是否應交給人民做決定？所以修正《公投法》，就是要把這方面明文化。

至於是否比照今年反廢死公投，以黨團提案的方式成立公投？羅智強表示，立院本就可以提公投，可惜先前李進勇任中選會主委時，違法拒不執行立院通過的公投。如今新的中選會將組成，國民黨會檢視是否依法尊重立院通過的公投案，否則中選會變成是立法院的太上皇，沒有這回事。

羅智強說，接下來會詢問中選會委員被提名人，對於立院通過的公投，是否按照公投法的規定執行並舉辦？而未來所有公投的可能性都不排除，現在公投跟大選是合併舉行，故可能搭配2026年地方大選推出相關公投。



