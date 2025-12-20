5大法官違憲判決 護賴彈劾案起手式

有法界人士認為，5位大法官笑罵由人，就是為了總統彈劾案。圖為「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會，出席立委在彈劾文上簽名。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案，當天司法院代理院長謝銘洋等5位大法官作成《憲訴法》修法規定違憲、立即失效判決，並在判決理由寫明「總統、副總統彈劾案要及時處理」，有法界人士認為，5位大法官笑罵由人，就是為了總統彈劾案、忠心護主；行政院長不副署，大法官接棒違憲，充滿政治算計。學者直言，《憲訴法》明定同意違憲宣告大法官人數不得低於9人，代表由5人作成的判決「自始不成立」，謝銘洋等5位大法官應立刻自行請辭。

廣告 廣告

總統、副總統彈劾案件，《憲法增修條文》第4條規定，總統、副總統彈劾案須經全體立委1/2以上提議，全體立委2/3以上決議後，聲請憲法法庭為宣告彈劾成立的判決，依修法後《憲訴法》規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，宣告彈劾成立的判決，其評決應經9位大法官同意，且主文還要應諭知被彈劾的總統或副總統解除職務。

不過，19日作成《憲訴法》修法違憲失效判決的5位大法官認為，修法後關於大法官審理的彈劾案參與人數與同意人數之規定，違反憲法權力分立原則，因為總統、副總統彈劾，通常為涉及重大政治對立的案件，如果不及時處理，往往會造成政治動盪持續，社會紛擾擴大甚至對立。修法後規定，極可能導致憲法法庭因人數不足，根本無法審理彈劾案，違背憲法增修條文將彈劾案授權，由大法官組成憲法法庭審理的意旨，無異以法律妨礙大法官行使憲法職權，違反憲法權力分立原則，因此判決違憲、立即失效。

雖然藍白對賴清德總統提出彈劾案依目前國會現狀，無法取得2/3以上立委決議，將彈劾案送到憲法法庭，但憲法法庭有審判總統、副總統彈劾案的審判權，擁有制衡總統權限的司法權，不管以後立院有沒有可能送出彈劾案，5位大法官在藍白立委要彈劾總統時，搶回5名大法官就可開憲法法庭的主導權，也是一種重大的憲政宣示，更是向立委們昭告，「要不要解除總統、副總統職務，大法官說了算」。

台大政治系副教授彭錦鵬指出，《憲法》的文字具有法之最高性，既然規定大法官共15人，要通過《憲法》解釋，小學生也了解，必然要超過半數，也就是8個大法官以上。就算按照舊法，也不符合至少要6名大法官參與的門檻。

「連社區管委會開會都知道，當出席人數不足法定人數，則開會自始不成立」。彭錦鵬點名謝銘洋知憲卻違憲，違反法律人最大禁忌，應與其他4位作出同意意見的大法官呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，立刻辭職。