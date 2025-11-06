5大海外趨勢主題ETF夯 2H零股人數翻倍增

【記者柯安聰台北報導】國內最新健保補充保費新制擬上路，對台股高股息ETF造成衝擊，理財專家研判，對長期存股族來說，高息ETF吸引力會略減，小資族部分資金可能會出現挪移，傾向布局市值型ETF、以追求資本利得為目標的不配息ETF，或是往海外ETF作部分資金挪移，根據CMoney統計，2025下半年來，小資族、零股族搶購海外股票ETF風潮再起，主要鎖定美國電力、科技、日本半導體、中國5G及太空衛星等5大趨勢主題，帶動相關ETF的零股(不足1張)的人數成長幅度大增。



根據CMoney統計，海外股票ETF下半年以來，整體受益人數僅小幅成長3,347人，但零股申購人數卻增加37,451人，且零股人數成長率也有12.38%，顯示零股買氣異常火熱，其中，表現最好的是新光美國電力基建(009805)、第3季以來零股人數狂增1687%，其他包括台新標普科技精選(009807)、元大航太防衛科技(00965)、台新標普500(009806)、中信日本半導體(00954)、復華中國5G(00877)及第一金太空衛星(00910)等6檔，同期間零股持有人數也翻倍大增，表示零股族或小資族，儘管資金規模不夠雄厚，但仍高度青睞電力、科技、半導體、5G與太空衛星等海外趨勢主題型ETF。



市場分析師表示，衛福部最新健保補充保費新制擬於後年上路，由於最大的變革是採「年度結算制」而不再以單筆金額判定是否繳費，對一些追求穩健現金流的存股族或小資族來說，可能會壓抑部分投資人的申購熱度，轉向投資不配息ETF或改由布局海外ETF商品靠攏，尤其是符合未來成長趨勢主流的海外熱門題材ETF，預估在國內健保補充保費政策推波助瀾下，預估2026年相關主題ETF買氣會更旺，趨勢主題ETF喜迎新錢潮湧進。









新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，2025下半年Open AI與其他科技巨頭合縱連橫，組成AI永動機聯盟日益擴大，翻轉傳統電力產業升級轉型，宣告電力成為新石油時代來，帶旺美國核能發電、智慧電網、電力設備與相關公用事業基礎建設等企業，基本面迎來AI超級紅利，帶動美國電力產業，正式進入「超級週期」。



另一方面，AI時代全球電力缺口難彌平，當務之急是「能源增量」，持續推動美國電力產業，持續朝核能方向前進，包括日前美國政府與西屋電氣公司(Westinghouse Electric Co)簽署800億美元的協議來建造核電反應爐，以滿足人工智慧(AI)日益成長的電力需求；微軟公司聯合創始人比爾·蓋茲也預估，未來核能既能滿足數據中心用電需求，又能降低電力成本，將成為AI數據中心的關鍵電源，其中，又以小型模塊化反應爐、核聚變等，受到越來越多市場的關注，帶動美國核能發電相關概念股，今年以來股價表現持續噴發。



劉恆誌強調，AI對發電與輸配電的需求與現有電網能力之間存在巨大鴻溝，僅靠再生能源不足以支撐AI時代，全球當務之急是「能源增量」，以美國來說，電力缺口不僅在發電端，還卡在儲能、輸電與配電環節；數據中心與邊緣運算所需的高可靠度電力，對電網彈性與備轉容量也急需更高設備門檻，直接帶動整體美國電力基建上中下游相關供應商，未來幾年營運與獲利前景持續看好，是現階段美股符合當紅政策開放、產業急迫轉型與技術迭代升級等利多匯聚的泛AI剛需產業，適合作為投資人長期持有的趨勢主題ETF，掌握AI時代剛需成長財。（自立電子報2025/11/6）