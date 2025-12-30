「5大產業」超缺人！ 4成4企業明年Q1將徵才 這類人力最缺





根據1111人力銀行針對徵才企業進行調查發現，盤點2025年的營運狀況，僅26.9%低於預期目標、64.1%符合預期目標以及8.9%高於預期目標，整體而言，有高達7成3企業對今年的營運表現給予正向肯定。至於在獲利表現部分，近5成(48.3%)企業表達滿意。

進一步觀察2026年第一季的人力需求，有4成4企業坦言仍存在明顯人力缺口將進行徵才，其中基層執行人力46%與專業技術人才32.5%依舊是企業最急迫補強的兩大類型，反映出企業在數位轉型、自動化導入與服務量能維持之間，對人力的依賴並未減輕。透過交叉分析顯示，以「資訊科技業」、「建築營造/不動產」、「餐飲/住宿」、「醫療/照護/環境衛生」及「傳產製造業」等五大產業需求炙熱。

廣告 廣告

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，科技業在AI、高效運算、資安與半導體先進製程持續擴張下，對高階研發與系統整合人才需求依舊強勁；而餐飲、服務與製造業則在缺工成為長期結構問題的情況下，即便景氣保守，也必須持續招募以維持基本營運。

曾仲葳進一步指出，AI 與數位工具雖提升部分流程效率，但短期內尚未取代大量人力，反而加劇企業對「能與科技協作的人才」需求，使具備跨域技能與實務經驗的求職者，在職場上更具談判籌碼。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

更多東森財經新聞報導



不是三星！ 外媒揭台積電「最大壓力」：沒其他選擇

百年小鎮的鹽選生活 人文、自然、經濟共鳴 與鹽水的永續約定

黃金「今年飆70%」還能漲？ 投顧首席：牛市可望延續