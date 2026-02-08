5大超級傷肝腎食物出爐！竟有咖啡粉 建議密封冷藏1個月喝完

粉末狀食物因表面積巨大，長期暴露在熱氣與水氣中受潮發霉，恐滋生一級致癌物黃麴毒素，長期攝入會損害肝臟、腎臟。腎臟科醫師洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，無色無味的黃麴毒素、赭麴毒素生長蔓延超快，而且非常「耐熱」，即使加熱烹煮，未達攝氏280度依然穩如泰山。

咖啡豆在儲存過程中若環境潮濕，極易產生赭麴毒素A，磨成粉後如果包裝密封不嚴，毒素濃度會隨濕度增加。 （示意圖／Pexels）

洪永祥分析五大超級傷肝腎排行榜，分別是花生粉、中藥粉、五穀粉、咖啡粉、膠原蛋白粉。他強調，只要結塊、出現油耗味或變色就是發霉，千萬不要以為「拍一拍、曬一曬」就能吃，肉眼看不見的菌絲可能早已長進食物深處。花生粉廣泛應用於潤餅、豬血糕、麻糬等美食小吃，但開封後沒放入冰箱保存，很可能會發霉產生傷肝腎的黃麴毒素。

廣告 廣告

急診曾有一名50歲中年男子因計程車職業會到處鑽走巷弄，載客之餘順便品嘗藏在地美食，超愛在刈包、豬血糕、麻糬加大量花生粉。這位司機大哥後來因疲累感、皮膚發癢，尿液顏色像濃茶而就醫，檢查發現肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷。當下查不出病毒性肝炎或是脂肪肝，分析長期飲食後，原來家中放置的花生製花生醬、花生粉都置放好久，還有「一球一球」的結塊，捨不得丟，甚至會拿來配點心吃。

洪永祥解釋，花生粉極可能含有致命的黃麴毒素，它在粉末裡偽裝得很好，看起來沒有綠色的黴毛，其實毒素早已滲透整包粉末。當食物磨成粉時，表面積會呈幾何級數增加，吸濕效率更快，會迅速吸附空氣中的水分，達到黴菌生長的標準。更恐怖的是，花生粉發霉後黴菌絲會跟粉末混在一起，偽裝成「受潮結塊」。

花生粉、花生醬、花生糖、南北貨、米製品等，如果保存環境不佳就會產生一級致癌物黃麴毒素。（示意圖／flickr）

關於花生粉，洪永祥表示可說是終極大魔王，花生粉通常是由碎裂、品質較差的花生仁加工而成，且花生本身就是黃麴黴菌的最愛。黃麴毒素會誘導腎臟粒線體功能障礙，導致肝腎衰竭。膠原蛋白粉方面，許多人習慣將大桶或一大包的蛋白粉放在廚房流理台、飲水機旁以方便沖泡飲用，當頻繁開關導致冷凝水滲入，高蛋白環境是黴菌的「頂級營養源」。

咖啡即溶包與咖啡粉部分，咖啡豆在儲存過程中若環境潮濕，極易產生赭麴毒素A，磨成粉後如果包裝密封不嚴，毒素濃度會隨濕度增加。五穀或堅果粉含有大量油脂，受潮後除了真菌毒素，還會發生油脂酸敗產生油耗味，進而產生傷害細胞膜的自由基。科學中藥粉方面，很多人為了方便藥包隨手放在餐桌或口袋，許多科學中藥添加了玉米澱粉作為賦形劑，極度吸水，中藥粉結塊後裡面極易滋生肉眼看不見的黴菌。

洪永祥提醒，護腎自救只需要簡單的小動作，分買小包裝、保持乾燥、過期不吃。最好的保存方法是放進密封罐再放入冰箱，小包裝仍要盡速吃完，粉狀物開封後建議在1個月內吃完，出現黑、白、綠色斑點建議直接丟棄。

延伸閱讀

勞動部北分署「產業新尖兵計畫」 訓練期間領8千

陳宗彥腦溢血！醫示警：腦動脈瘤破裂前會出現劇烈頭痛

低於上屆！日眾院改選投票率上午僅3.72％ 但提前投票大增