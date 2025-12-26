5大速食吃到2026年「飲料買1送1、吃比薩抽日本機票」！ 優惠一次看

生活中心／賴俊佑報導

必勝客買指定套餐抽日本雙人機票、五星級溫泉飯店(圖／必勝客提供)

速食優惠一路吃到2026年！必勝客買指定套餐抽日本東京雙人來回機票、五星級溫泉飯店住宿券；摩斯漢堡5款飲品買1送1；麥當勞蕈菇滿福全系列回歸，祭出多款雙人餐組優惠；拿坡里買6塊烤雞送3隻青花椒翅或3隻山賊翅；買法大炸雞送大餐救援包，吃大餐無負擔。

必勝客買套餐抽日本雙人機票、五星級溫泉飯店

迎接2025歲末最狂派對季，必勝客祭出超誠意寵粉計畫！即日起至2026年1月5日，登入「PK雙饗卡」訂購「黑鑽松露火山餐」或「聖誕跨年大套餐」，天天抽日本東京雙人來回機票」共21名。

即日起至2026年1月19日，登入「PK雙饗卡」訂購「私廚饗宴餐」，有機會抽中價值1萬5千元的「五星級溫泉飯店一泊一食旅遊券」，另外還加碼抽出10位幸運得主贈送「原萃旅行收納包」。

摩斯漢堡出示網路優惠券可享「MOS超值省」系列多重好康。(圖／摩斯漢堡提供）

摩斯漢堡5款飲品買1送1

小資族看過來！即日起至2026年1月19日，出示網路優惠券可享「MOS超值省」系列多重好康；飲品香吉士蘇打、香吉士蒟蒻冰茶、冰橙咖啡、可樂、雪碧任選買1送1，元氣早餐培根雞蛋貝果/火腿歐姆蛋貝果/蕃茄吉士蛋貝果三選一配大杯冰紅茶只要79元，摩斯吉士漢堡/蜜汁烤雞起司堡/超級大麥燒肉珍珠堡三選一配新品月亮薯條/圈圈蝦餅及大杯冰紅茶只要199元；超人氣摩斯鱈魚堡搭配月亮薯條/圈圈蝦餅及大杯冰紅茶享優惠價189元。

MOS Burger精選人氣餐點推出超值組合優惠，即日起至2026年1月4日，超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶享優惠價89元，黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶享優惠價79元，早餐時段套餐飲品加價5元，可升級為中杯摩斯咖啡。

麥當勞蕈菇滿福全系列回歸！(圖／麥當勞提供)

麥當勞蕈菇滿福全系列回歸

麥當勞蕈菇滿福全系列回歸！即日起至2026年3月3日，限時推出「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」與「蕈菇青蔬滿福堡」。

麥當勞早餐「好運雙人餐組」優惠！即日起至2026年2月22日「菇Luck雙享餐」(2份蕈菇豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品)優惠價250元，「福氣滿滿雙享餐」(2份豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品)優惠價220元，2026年1月7日至2026年2月22日， 「派送菇Luck雙享餐」(2份蕈菇豬肉滿福堡加蛋+2份蘋果派+2份薯餅+2杯38元飲品)優惠價270元，「派送福氣雙享餐」(2份豬肉滿福堡加蛋+2份蘋果派+2份薯餅+2杯38元飲品)優惠價240元。

拿坡里買6塊烤雞送3隻青花椒翅或3隻山賊翅。（圖／拿坡里披薩．炸雞提供)

拿坡里買6塊烤雞送3隻青花椒翅或3隻山賊翅

拿坡里披薩．炸雞雙波快閃優惠！第一波即日起至12月30日，買6塊招牌烤雞（2隻雞腿、2隻雞翅、2塊腿排）送3隻青花椒翅特價269元；第二波1月2日至2月4日，買6塊招牌烤雞（2隻雞腿、2隻雞翅、2塊腿排）送3隻山賊翅特價269元。

營養師平台 Cofit與法大炸雞合作推出「歲末聚餐寵粉回饋」活動，邀請人氣男團VERA代言。(圖／Cofit提供）

法大炸雞送大餐救援包 吃炸雞無負擔

吃炸雞一定要有罪惡感？營養師平台 Cofit與台中炸雞品牌「法大炸雞」合作推出「歲末聚餐寵粉回饋」活動，2026 年 1 月 18 日起至全台北、中、南各家法大炸雞門市購買消費滿 399 元，即可獲得 Cofit 大餐救援體驗盒乙份，數量有限，送完為止。

Cofit明星商品「大餐救援包升級版」，由 Cofit 專業營養師依據大餐後常見狀況進行搭配，一包即可涵蓋飲食負擔調整、消化順暢、代謝支持與含維生素C、E具抗氧化需求。整體設計以四大機制為核心，包含協助調整體質與減少負擔的配方，搭配益生菌與酵素幫助消化與排便順暢，再加上植物萃取來源的啟動代謝支持，以及維生素C、E抗氧化營養素，作為聚餐後的營養補給。

