5大速食雙11優惠！漢堡、雞塊買1送1 大比薩只要199元

生活中心／賴俊佑報導

麥當勞歲末雙享祭，7大飲品買1送1，麥脆鷄腿2件只要99元。(圖／麥當勞提供)

雙11速食優惠看這篇！麥當勞7大飲品買1送1，麥脆鷄腿2件只要99元；拿坡里大披薩或六塊炸雞特價199元；漢堡王西部小華堡、地瓜薯買1送1；肯德基脆薯、鱈魚圈圈、玉米濃湯、冰心蛋撻風味冰淇淋與雞塊買1送1；必勝客雞軟骨、玉米濃湯買1送1，外帶大比薩只要199元。

麥當勞7大飲品買1送1 麥脆鷄腿2件只要99元

普發萬元上路！麥當勞即日起至12月9日推出「歲末雙享祭」，包括「早安雙享 59 元起」、「經典雙享 99 元起」、「雙人雙享 209 元起」及「7大飲品買1送1」等4大優惠。

7大飲品買1送1：焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂（中杯）、零卡可口可樂（中杯）、雪碧（中杯）、檸檬風味紅茶（中杯）均享買1送1優惠。

早餐雙享 59 元起：薯餅享兩件59元；豬肉滿福堡享兩件69元；現烤焙果享兩件89元；6塊麥克鷄塊享兩件99元。

經典雙享 99 元起：麥脆鷄腿（原味/辣味）、大薯、6 塊麥克鷄塊皆享兩件優惠價99元；四盎司牛肉堡享兩件優惠價149元。

雙人共享 209 元起：指定雙主餐搭配4塊麥克鷄塊、中薯，2杯38元飲品，只要209元起。

迎接雙11購物節，麥當勞即日起至11月14日推出會員專屬點數優惠，9款熱門商品特價 1,111 M Point 即可兌換。兌換商品包括包括麥脆鷄腿一塊（原味/辣味）、四塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡、勁辣香鷄翅（一份兩塊）、金選美式咖啡（冰/熱）。

此外，2026「得來速VIP卡」換上全新車牌造型卡面，即日起可於麥當勞餐廳得來速窗口索取！「得來速VIP卡」是汽車/機車族的必備超值神器，凡於得來速點餐時出示2026「得來速VIP卡」，加價10元即可享專屬優惠，經典美味3選1 （小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋乙份）。數量有限，送完為止。

拿坡里大披薩或六塊炸雞特價199元。（圖／拿坡里披薩．炸雞提供)

漢堡王西部小華堡買1送1(圖／漢堡王提供)

拿坡里6塊炸雞199元 漢堡王漢堡、地瓜薯買1送1

拿坡里披薩‧炸雞

拿坡里披薩‧炸雞11月6日至11月23日，內用/外帶大披薩或六塊炸雞特價199元。

漢堡王

適逢雙11到來，漢堡王11月7日至11月20日推出「好事成雙」加碼優惠券，包括「買一送一」、「超值雙堡配」在內共計4項好康方案，美味和優惠通通無痛DOUBLE。

買一送一：西部小華堡買1送1只要109元、地瓜薯買1送1只要69元。

超值雙堡配：雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡199元、火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡111元。

肯德基5款超人氣點心買1送1，6折爽嗑12入蛋撻(圖／肯德基提供)

肯德基5款超人氣點心買1送1 6折爽嗑12入蛋撻

肯德基即日起至11月17日連續推出年度最狂「雙11狠省」活動，共有5重優惠，最高省1124元。

第1重激省同樂桶：「咔啦脆雞x6＋百事可樂(中)x2」(優惠代碼50478)限時優惠299元

第2重111超值餐：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶」(優惠代碼: 40627)、「咔啦脆雞雙拼＋蛋撻」(優惠代碼: 40690)只要111元

第3重買套餐送漢堡：「咔啦脆雞2塊＋香酥脆薯＋原味蛋撻＋百事可樂(中)送吮指嫩雞蛋堡」(優惠代碼: 40682)優惠價189元，「咔啦雞腿堡＋香酥脆薯＋原味蛋撻＋百事可樂(中)送吮指嫩雞蛋堡」(優惠代碼: 40691)優惠價179元。

第4重經典人氣點心買1送1：肯德基推出5款超人氣點心買1送1，包含香酥脆薯(大)、鱈魚圈圈、玉米濃湯(大)、冰心蛋撻風味冰淇淋與上校雞塊(4塊)，最低只要49元起就能爽吃雙份美味。

第5重12入蛋撻一次滿足：肯德基特別推出蛋撻控必搶的超值組合，「8塊上校雞塊＋原味蛋撻12入」(優惠代碼50477)只要399元，6折爽嗑原味蛋撻12入。

PK APP限定遊戲券優惠！登入APP即可解鎖4款人氣套餐折扣，包括脆薯買1送1，「獨享雙雞餐」含咔啦脆雞、青花椒香麻脆雞與飲品只要139元，「就要吃堡餐」咔啦雞腿堡＋蛋撻＋薯條＋可樂只要149元，「炸雞同樂餐」咔啦脆雞x5＋原味蛋撻x6優惠價388元。

必勝客個人比薩激省餐111元(圖／必勝客提供)

必勝客雞軟骨、玉米濃湯買1送1 大比薩只要199元

必勝客即日起至11月17日1「激省優惠」開跑！秋冬人氣炸物及暖胃濃湯買1送1、個人餐111元起輕鬆點、大比薩199元限時回歸，還能免費升級薄脆餅皮，多人分享餐5折起。

獨樂樂個人餐：超人氣副食小份雞軟骨、玉米濃湯買1送1，最低只要49元起！個人餐推出比薩激省餐111元、激省麵飯豪爽餐199元等超值優惠，主餐＋副食＋飲料一次到位，百元就能獨享美食。全新「義式手工薄比薩」也加入行列，兩種口味「五重起司蒜香雞／韓式醬烤雪花牛」二選一＋飲料只要149元，超值組合限時開賣！

眾樂樂雙人餐： 13吋大比薩「四小福＋日式照燒雞」、「四小福＋熱帶鳳梨海鮮總匯」、「義式培根黃金薯」均一價199元，其中「義式培根黃金薯」再加碼免費升級原價35元薄脆餅皮，現省401元！超濃起司餐下殺47折，333元爽吃超濃五重起司大比薩＋起司濃心酥或巧克力QQ球5顆！

人更多的歡聚場合，也有超值優惠：2個小比薩＋2個紙包麵／飯（可更換熱烤類）＋飲料1.25L，原價1320元，特價666元起，最高現省654元；必勝超值甜蜜餐1111元起，外帶即可享比薩買大送大＋Hot燒大拼盤＋4顆冰藏起司塔，有鹹有甜一次滿足，現省814元，快揪親朋好友吃起來！搭配任一套餐均可以優惠價159元加購「特選組合－台味三拼」，享有雞軟骨、杏鮑菇和甜不辣！

