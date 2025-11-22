5大銀行房貸利率 升息達2.313% 創17年新高
(記者李娜台北報導)中央銀行公布10月5大銀行新承做房貸，金額略增，房貸利率則向上突破2.3%，升抵2.313%，改寫2009年1月以來、近17年的新高紀錄。央行官員表示，主要是銀行風險控管與新青安比重下降所致。
央行昨天公布10月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.187%，較9月的2.12%上升0.067個百分點，主因為週轉金貸款利率較9月上升所致。
進一步觀察最受矚目的新承做房貸，10月5大銀行新承做房貸金額為新台幣551.36億元，月增46.32億元，利率升至2.313%，月增0.019個百分點。
央行經研處副處長葉盛表示，10月5大銀行新承做房貸金額略微成長，主要是9月為適逢農曆民俗月，因而房貸動撥延後，基期較低；另外，10月買賣移轉棟數增加，使新增房貸金額也相對走高。
根據六都地政局數據，10月建物買賣移轉棟數，合計為1萬6989棟，月增5.7%、年減13.5%。以價格來看，10月信義房屋大台北地區房價指數175.67，月減0.79%、年減0.82%。葉盛表示，近年房價都是盤整，「房價下跌沒有很明顯，但也漲不上去」，主要還是預售屋價格相對較高，但以中古屋來說，修正就較為明顯。
在房貸利率方面，葉盛說明，主要和銀行管控風險性資產，房貸利率因而稍微提高，另一個原因和新青安房貸的承做比重下降有關，使10月整體房貸利率上揚。
根據央行統計，5大銀行10月承做新青安房貸金額為221億元，較9月減少1億元，占比由9月43.76%降至40.01%。
