5大銀行新增房貸551億 平均利率近17年新高

10月房市交易雖未明顯回溫，但銀行的房貸承作量仍小幅增加。央行公布最新統計，包括臺銀、合庫銀、土銀、華銀及第一銀行在內的五大銀行，10月新增房貸金額達551.36億元，較9月成長46.32億元。主因是9月受民俗月影響，使部分購屋貸款遞延至10月撥貸，加上六都移轉棟數微幅上揚，帶動10月整體房貸需求溫和回升。整體而言，增幅屬正常波動範圍，並未改變房市整體走勢。

利率方面則繼續走高。五大銀行10月新承作房貸平均利率上升至2.313%，比9月再增0.019個百分點，續創自2009年1月以來、近17年新高。在不動產授信集中度管制持續執行、資金成本偏高的環境下，銀行對風險性資產的訂價策略更趨審慎，也讓房貸利率保持向上調整趨勢，反映高利率環境與授信管理並行的結果。

央行指出，新青安貸款占比的變化也影響平均利率表現。10月五大銀行新承作新青安房貸約221億元，占比略降至40.01%。由於新青安利率相對較低，占比下滑、一般住宅貸款走升，使得整體房貸平均利率自然升高。青安專案上路以來，房貸結構因政策性貸款加入而出現變化，占比的增減與利率走勢密切相關，也是後續觀察市場的重要指標。

在房市基本面方面，10月六都買賣移轉棟數較9月微增5.7%，但與去(2024)年同期相比則下降13.5%，顯示成交量仍處於相對低檔。預售市場價格因建案規畫與成本因素維持強勢，但中古屋價格已有較明顯修正，價量水準均反映整體買氣偏保守。交易節奏呈現分化，首購需求穩定支撐部分區域，而總價較高的地段則因利率敏感度提升、議價空間放大，使成交速度放緩。

在高利率環境下，房貸負擔的變化也逐漸影響購屋行為。部分自住族群在月付金提高後，進場評估更為謹慎；換屋需求則因原屋出售速度放慢而延後。銀行端同時面臨授信集中度管理與資金調度成本，未來房貸利率的變動仍將依照風險屬性與市場變化呈現差異化趨勢。

至於後續房貸利率走勢，央行認為仍須觀察市場資金成本、銀行授信策略與新青安貸款比重的改變。在貨幣政策未出現明顯轉向前，房貸利率短期內難以快速回落，整體融資成本仍在相對高檔。購屋族須留意利率水準對還款負擔的影響，並依自身財務狀況選擇合適的貸款方案，以因應利率波動可能帶來的壓力。

