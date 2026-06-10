5大防曬迷思你中了嗎？2026話題防曬TOP5、通勤族到戶外咖都能用~最後再加碼：曬後急救tips&小物推薦| 揪愛Mei推好物

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（圖片來源：Selfridges、DOKODEMO、olive young、Shopbop）

台灣夏天的陽光真的沒在開玩笑、熱浪滾滾襲來，不只要靠冷氣續命，更要靠防曬維持顏值！畢竟防曬沒做好，不只曬黑曬傷，連斑點、細紋等老化問題搶先來報到～

根據搜尋數據顯示，每年6到8月「防曬」的搜尋量總是爆表，顯示大家對防曬的關注根本是全民運動。但市面上防曬百百款，從開架到專櫃、從乳狀到噴霧，但你真的都懂怎麼挑、怎麼擦嗎？而防曬成分又該注意什麼？PA/SPF值又有什麼影響？別煩惱，揪愛Mei這次就透過這篇文章一次告訴你！

❌破解5大防曬錯誤迷思！

要擦防曬、買防曬前，揪愛Mei先為大家破解常見的5大防曬迷思：

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❎迷思1：防曬只要擦一次就可以撐一整天？

錯！防曬不是完美護身符，流汗、出油、日照時間長，都會讓防曬效果減弱甚至消失。臉部、鼻翼、脖子更容易脫落，每2~3小時就要補擦才是正解～

❎迷思2：陰天、下雨、室內都不需要擦防曬？

錯！紫外線是「隱形殺手」，即使陰天、下雨、冷天或待在室內，UVA還是會穿透雲層照進肌膚的真皮層，默默加速老化。所以，365天都要做好防曬工作！

❎迷思3：防曬係數越高越好？

錯！係數高≠適合自己，挑選要根據膚質、場合與使用時間。SPF是針對UVB（會曬紅曬傷），而PA值則是針對UVA（會曬老）的防護等級。

❎迷思4：擦了防曬，需要卸妝嗎？

大多數防曬建議要卸妝，尤其是使用防水型、防汗型、防曬係數高的產品，或是標榜「持久」、「不易脫落」，而搭配其他彩妝品(粉底、遮瑕等)也都要卸妝。除非防曬產品標示可用洗面乳洗淨且無上妝。

❎迷思5：防曬 vs 妝前乳，哪個先擦？

建議防曬先擦，再上妝前乳，簡單公式：保養→防曬→妝前乳→ 底妝。畢竟防曬是保護肌膚的第一道防線，直接接觸肌膚，才能有效阻擋紫外線。

⭕防曬產品百百款，揪愛Mei教你挑！

那到底該怎麼挑適合自己的防曬產品？這五大重點請筆記：

✅重點1：SPF & PA值看場合挑

揪愛Mei分享如果是在室內、開車、或是都會通勤族可以挑選SPF30-50／PA++~+++的防曬產品。而如果是上山下海的戶外咖、機車通勤長時間在外曝曬，則建議直上SPF50+／PA++++。

✅重點2：成分很重要

防曬主要分為物理性vs.化學性。物理性防曬成份較單純，主要為二氧化鈦、氧化鋅兩種，塗抹後會成膜，透過反射紫外線的原理來防曬。優點是穩定、不易致敏，缺點是易泛白、厚重感。

化學性防曬成份較多，透過吸收紫外線並轉化為熱能釋放出來，優點是輕薄、不泛白，缺點有些成分易刺激、穩定性差。

而現在市面上也有很多混合型防曬，同時使用物理性與化學性成份，兼顧穩定與清爽感，適合大多數膚質。

✅重點3：質地看膚況選

油肌、痘痘肌可以選擇清爽水感、不致粉刺配方。乾肌則選擇乳狀或含保濕成分配方；而敏感肌/酒糟肌則以物理性防曬為主，避開酒精、香料、精油類以免造成刺激。

✅重點4：防水力看活動需求

有運動或戶外活動需求者（登山、跑步、戲水），建議選防水型防曬，高穩定性＋防水效果，記得補擦也很重要。

✅重點5：價位不是唯一指標

開架也有表現出色的高CP款，關鍵在是否適合你的膚質與需求。

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這瓶安耐曬可說是萬年不敗款，揪愛Mei只要一說防曬沒人不知道!!!防曬霸主可不是隨便說說，超強防曬係數SPF50+ PA++++，質地清爽、快速吸收不黏膩，更擁有超強UV防禦膜、搭載雙重紫外線防禦技術，徹底守護眼周、臉頰斑點易生成部位。還能偵測到汗、水、熱及濕氣， UV防禦膜變得更強悍，加上超防水、抗摩擦，強化保濕+抗光老化，防曬同時美肌效果也沒有落下，基本上不分膚質都適用，而且一般潔膚產品即可洗淨，真的超大心~~

ANESSA 金鑽高效防曬露SPF50+ PA++++/60ml Set (+12ml*2ea)，NT$1,280。（圖片來源：DOKODEMO）

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❣️防曬推薦排行榜Top 2：KIEHL'S 集高效清爽零油光UV水凝露👉手刀下單🛒

揪愛Mei大推油皮＆痘肌不要錯過，專櫃第一支控油防曬乳！不只擁有最高等級防曬力SPF50 PA++++，更添加抗油光科技，瞬間平衡皮脂分泌，妝前控油、底妝再也不脫妝～水凝露質地一抹瞬涼3°C水感超清爽，無油配方，使用後肌膚不悶不黏膩，而且無添加油脂、無添加香料、無添加色素、不致粉刺配方，敏感肌也能安心使用。

KIEHL'S 集高效清爽零油光UV水凝露SPF50 PA++++/60ml，NT$1,870。（圖片來源：Selfridges）

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❣️防曬推薦排行榜Top 3：AHC極致防禦長效水潤防曬乳SPF50+ PA++++👉手刀下單🛒

在韓國olive young賣翻的這款AHC極致防禦長效水潤防曬乳，韓國醫美專研配方，揪愛Mei激推戶外控不收不行呀！一抹不黏膩、不泛白，在肌膚表層形成緊密防護層，長時間抵禦環境四大刺激-紫外線(UVA、UVB)、紅外線、空氣髒污，達到全方位防護，絕對是戶外活動首選，超強防曬力、遇水流汗皆不易掉～而且還有保濕鎖水膜，維持肌膚24小時保濕水潤！質地清爽無負擔、配方溫和親膚，無添加Parabens防腐劑、酒精，通過肌膚測試，連敏感肌都適用～

AHC極致防禦長效水潤防曬乳SPF50+ PA++++ / 50ml 1+1 Set，NT$786。（圖片來源：olive young）

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❣️防曬推薦排行榜Top 4：La Roche-Posay Anthelios 隱形防曬噴霧 SPF50+👉手刀下單🛒

想要快速補噴防曬不卡妝，或是趕時間一族，揪愛Mei建議入手這瓶理膚寶水隱形防曬噴霧～有SPF 50 防曬效果，只需噴幾下即可有效阻隔 UVA 和 UVB 紫外線，有夠方便簡單。輕盈清涼的質地、讓肌膚零負擔，有效對抗油光和油脂，打造更霧面的妝效。加上長達 24 小時的保濕，非常適合妝前和妝後使用，也不怕與底妝打架。

La Roche-Posay Anthelios 隱形防曬 SPF50+臉部噴霧/ 75ml，優惠8折約NT$608。（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

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❣️防曬推薦排行榜Top 5：資生堂專業防曬臉部和身體乳液SPF30👉手刀下單🛒

揪愛Mei分享這款資生堂防曬乳，最適合長時間待在室內或是都會通勤族使用，獨特的SuperVeil-UV 360防曬霜擁有SPF 30的防曬係數，能夠有效抵禦UVA和UVB，保護肌膚免受紫外線的侵害。質地輕透、且防水防汗，重點是有150ml超大容量，身體和臉部一起用沒問題！

資生堂專業防曬臉部和身體乳液SPF30/ 150ml，8折優惠約NT$1,216。（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

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💡曬後急救修護TIPS！加碼分享曬後急救小幫手 💡

萬一還是不小心曬傷怎麼辦？別慌，揪愛Mei教你立即啟動曬後急救修護：可以先用冷毛巾濕敷曬傷處10~15分鐘來降溫，接著加強保濕修護，選擇含有蘆薈、積雪草、泛醇等成分產品，還幫助舒緩鎮靜～這時請暫停使用酸類、美白精華，讓肌膚喘口氣、避開刺激成分。建議多喝水幫助肌膚重建屏障，以及認真防曬不能停，修護期間更要做好後續防曬工作喔！

📌曬後急救小幫手推薦好物1：

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夏日烈日難防，臉被陽光曬得紅通通，揪愛Mei建議把這瓶認真用起來，保證讓肌膚乖乖回歸柔嫩、穩定狀態。 身為曬後修護天花板的 Aesop夜間面膜，以輕盈凝霜質地為受損肌築起隱形儲水庫，深層補水並灌注維他命。

Aesop夜間深層滋養面膜/ 60ml，約NT4,590。（圖片來源：SSENSE）

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📌曬後急救小幫手推薦好物2：

❤️OLIVIAUMMA Pudding Calming Cream 👉手刀下單🛒

這款 OliviaUmma 乳霜，讓揪愛Mei光看色彩鮮豔外表就好心動，沒想到舒緩效果更是棒棒der！可以在曬傷處厚敷一層，含：無花果萃取物、桃金孃果萃取物、神經醯胺、蘆薈、積雪草萃取物，可以幫助肌膚鎮靜、舒緩、補水，強化肌膚屏障之外，還能緩解壓力。

OLIVIAUMMA Pudding Calming Cream/50g，約NT$1,515。（圖片來源：Shopbop）

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