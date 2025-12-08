5大集團密謀4個月！左營16槍命案 監控、斷點、坐桶子「電影情節全用上」

死者羅姓男子遛狗，之後遭埋伏槍手槍決。讀者提供



今年8月的高雄左營槍擊命案震驚全國，詐欺通緝犯羅天義8月22日清晨在豪宅外遛狗，遭槍手連開16槍，高雄市警局公布犯案細節，除了所有嫌犯身分外，主嫌從4月間開始策畫，找來互不認識的五大集團參與，甚至半個月前委託徵信業者在死者住處旁電桿設置遠端監視器，犯案後設置17處斷點，隨後安排槍手偷渡至東南亞。專案人員說，「電影上能看到的情節都用上了」。

高雄市警局今天（12／8）召開「0822」高雄槍擊案破案記者會，同時公布26歲主嫌范嘉榮於案發當天上午，搭機前往柬埔寨；另外，26歲槍手楊云豪在9月2日從屏東東港搭漁船偷渡出境，研判人在柬埔寨或附近國家。目前警方逮捕30名參與該案人士，已有6人遭羈押。

主嫌范嘉榮策畫4個月，案發當天已逃亡至柬埔寨。警方提供

這一起命案細節也由警方曝光。警方調查，犯罪組織委託徵信業者於8月7日凌晨在羅姓死者左營區文學路住處旁電線桿，安裝遠端監控器，藉此掌握羅的生活習性。槍手楊云豪、周姓男子12日南下勘查地形，周男之後發生車禍，因通緝犯身分入獄，最後才由楊云豪單獨開槍，共開16槍，其中6槍貫穿身體。

楊云豪犯案後，將車開到高雄大學旁農田旁，連同犯案槍枝焚毀，不過警方鑑識人員仍從槍枝槍管、滑套等特徵，確認為貝瑞塔手槍。

槍手楊云豪犯案後，也偷渡至東南亞國家藏匿。警方提供

楊云豪隨後展開逃亡生涯，期間朱嫌協助於新竹地區製造斷點；趙嫌則從東照山接應至台南鹽水溪防汛道路；林嫌從台南鹽水溪防汛道路接應至彰化縣員林市藤山步道；彭嫌從藤山步道接應至桃園龍潭，又由桃園龍潭接應至屏東林邊；鍾嫌從林邊接應至恆春民宿，再由恆春民宿接應至東港，陳嫌從東港接應並協助藏匿，並於9月2日搭乘漁船前往巴士海峽轉乘接迎船隻。

雖然一路上找沒有監視器的地方製造斷點，但專案人員從楊云豪偷渡場所附近300公尺外，找到一架隱藏在魚塭兩建築間的監視器，仍然揪出楊云豪搭上漁船偷渡畫面，因此專案小組也順利偵破這一起槍擊命案，並且發布在逃嫌犯之通緝令。

