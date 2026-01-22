5大類安眠藥比一比！「食慾素受體拮抗劑」成癮風險最低
許多失眠患者擔心服用安眠藥會產生依賴性，藥師洪正憲指出，食慾素受體拮抗劑相較傳統安眠藥成癮風險顯著較低。褪黑激素受體激動劑及低劑量doxepin也幾乎沒有成癮風險，特別適合有依賴性考量的患者。
洪正憲表示，食慾素受體拮抗劑包括daridorexant、suvorexant、lemborexant等藥物，指引指出其濫用及依賴潛力低。褪黑激素受體激動劑如ramelteon不會產生顯著戒斷症狀或生理依賴，這些藥物皆獲FDA核准用於失眠治療。
目前常用安眠藥物可分為五大類。苯二氮平類如Alprazolam透過增強腦內GABA活性達到鎮靜效果，適用於短期治療急性失眠，若睡眠時間太短可選擇長效劑型，但長期使用容易出現藥物依賴與戒斷症狀，需由醫師謹慎評估與監控使用。
非苯二氮平類藥物包含Zolpidem，作用方式與苯二氮平類似，但對特定GABA受體有較高選擇性，對記憶與日間嗜睡影響較小。此類藥物起效快、助眠效果好，但仍可能產生依賴性，建議短期使用為主，需小心夢遊副作用。
抗憂鬱劑如Doxepin、Trazodone具有強烈鎮靜效果，特別適合合併情緒困擾或焦慮症狀的失眠患者，常作為非成癮性替代選擇，不過部分患者可能有口乾、頭暈等副作用。
褪黑激素補充劑及處方藥Ramelteon透過調節生理時鐘幫助入睡，對年長者或時差型失眠患者特別有效，相較傳統安眠藥較不具成癮性且副作用較少。
食慾素受體拮抗劑如Lemborexant和Suvorexant透過抑制大腦中維持清醒的神經通路，幫助入睡並延長睡眠時間，不易產生依賴或戒斷症狀，是近年較新的治療選擇，對難以入睡與容易醒來的患者皆有幫助。
洪正憲提醒，失眠的藥物治療需依個人情況量身訂做，不同藥物有其適應症與風險，應在醫師或藥師指導下使用，以達到安全且有效的治療效果。
延伸閱讀
對美投資算不算5000億？前副閣揆要求2單位說清楚
找黑盒子釐清阿蘇山直升機失事？日調查官：這款機型「沒配備」
二線戰將帶不動選情 前扁辦主任點名綠營台北「唯二王牌」
其他人也在看
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
起床喉嚨痛未必是感冒！醫曝背後恐藏「3問題」
生活中心／尤乃妍報導許多人都曾遇過早上一起床發現喉嚨又乾又痛，第一直覺就是自己「感冒了」。不過，耳鼻喉科醫師陳亮宇解釋，會造成喉嚨痛的原因，不一定是感冒，也可能跟「睡眠、生活習慣」有關。想要徹底改善，就要從日常生活小細節抓起，或是尋求專業幫助。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 8
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 3 天前 ・ 3
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
男童昏迷飄「詭異水果味」！一驗血糖爆高 醫揭致命真相：中毒了
身體若飄出異常香味，千萬別輕忽，恐怕是糖尿病警訊。家醫科醫師陳欣湄指出，受到飲食西化、肥胖人口增加的影響，罹患第二型糖尿病的孩童逐年攀升，她曾遇過一名身高約150公分、重90公斤的男童，因昏迷被緊急送往急診，檢查發現，他身上出現類似腐爛水果的氣味，血糖飆到300mg/dL，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人 醫揪「元凶」：別再以為心情差
一名成績優異的14歲男國中生，自從升上國二後，性格出現轉變，又遇到課業壓力與人際互動問題，從原本偶爾情緒低落，演變成明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷為青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，經醫療團隊、家庭與學校的三方合作，透過藥物與認知行為治療，國中生才重拾信心並重返校園。三立新聞網 setn.com ・ 18 分鐘前 ・ 發表留言
先冷凍再回烤！醫師教麵包「3聰明吃法」穩定血糖又預防癌症
腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉絲專頁分享一項飲食小知識，指出「麵包先冷凍再回烤」有助降低升糖指數，不僅能讓血糖上升更平穩，也能減少慢性發炎、降低癌症風險。醫師強調，減糖並非完全不吃澱粉，而是透過更聰明的飲食方式，為身體打造不利癌細胞生長的環境。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
選擇安寧療護！名模大腸癌47歲病逝 大腸癌年輕化 2警訊不能拖
日本資深名模古谷惠因大腸癌病逝，年僅47歲，消息曝光後令時尚圈與粉絲不捨。她在生命末期選擇緩和治療，坦然面對疾病。醫師提醒，大腸癌已不再是中老年人專利，即使不菸不酒、飲食清淡仍可能悄然上身，早期警覺與健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
年貨必備！開心果4禁忌、5好處曝光 營養師示警：4類人要小心
農曆新年將至，香脆可口的開心果是不少家庭必備的過年零食之一。營養師李婉萍指出，開心果屬於六大類食物中的油脂與堅果類，含有豐富的膳食纖維，有助於促進腸道蠕動。不過她也提醒，有4類族群應避免過量食用，以免出現腹脹、腸胃不適等情況。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
咖啡與5種保健食品一起服用 等於拿錢打水漂
美國約66%的成年人每天喝咖啡，約74%的成年人會吃保健食品，其中兩者皆有者恐有麻煩，因為咖啡會影響身體吸收營養補充品的...世界日報World Journal ・ 10 小時前 ・ 發表留言
寒流持續發威!!心臟科醫師推薦：三招預防心肌梗塞
每到冬天，寒冷的氣溫不只讓人直打哆嗦，也悄悄提高心血管疾病的風險。許多人以為心肌梗塞只是老年人才會發生的疾病，但醫師提醒，年輕人、三高族群，甚至生活壓力大、作息不規律的人，也可能在不知不覺中成為受害者。 國泰綜合醫院心臟內科主治醫師郭志東指出，冬天心肌梗塞高發，與氣溫驟降、血壓波動以及生活習慣密切相關，而且不要以為自己年輕、沒症狀就輕忽，冬天的心血管保健要從日常做起。他建議，透過減少溫差的刺激、控制三高與適度運動，每個人從平日就要做起，保養自己的心血管健康，才能避免心肌梗塞的危險突如其來，讓你在寒冬也能守住心臟的安全。面對冬天心血管高風險，郭志東建議每個人都可以從三個簡單生活習慣著手：1.減少溫差刺激 冬天氣溫驟降，血管會因寒冷收縮，血壓容易快速上升，這對心血管健康是一大負擔，因此，減少溫差刺激，是預防心肌梗塞的重要一環。即使只出門短時間，也要做好保暖，尤其手腳、頸部與脖子，這些部位一旦受寒，血管容易收縮，心臟負擔增加，郭志東建議分層穿衣，方便進出室內時隨時調整，避免溫差過大。許多人早晨一醒來就快速鑽出被窩，這時血壓可能突然飆高，對心臟是一種潛在壓力；建議先在床上伸展、慢慢坐起，再站立常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
6款抗凝血劑、高血壓藥大缺貨 基層藥局嘆「一顆難求」｜#鏡新聞
有高血壓或是心血管疾病的患者要注意了！國內傳出缺貨危機，一共有六款來自台灣第一三共公司負責供應的抗凝血劑、降血壓藥，傳出面臨斷貨，只因為藥廠系統異常，導致供貨不穩，而且影響將長達1-3個月，消息一出衛福部長石崇良也證實，將調查藥商，若違反藥事法最重可能開罰30萬，但基層藥局的藥師也抱怨，缺貨問題已經長達好幾個禮拜，現在幾乎是一顆難求。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
女性滿1條件 免費做「薄層子宮頸抹片」
[NOWnews今日新聞]子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發表留言
89歲連戰爆罹癌又中風！因血尿停藥竟腦栓塞，兒媳親曝最新近況
國民黨前主席連戰今年已高齡89歲，近年傳罹癌又傳中風，健康狀況備受關注。連戰次子連勝武和妻子路永佳於1/14出席活動，受訪時透露公公近況，她說明公公雖然年事已高，但飲食、睡眠都很好，對美食仍保有熱情，健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
降血糖救星出爐！醫點名「超市3平價食材」：蓮藕降膽固醇、血壓
超市常見食材也能控制血糖。營養功能醫學醫師劉博仁提到，蓮藕、山藥、牛蒡是天然的降血糖三寶，還有助於消化，他曾收治一名體態偏胖的女性，原本有貧血問題，她聽取建議食用蓮藕3個月後，貧血與排便狀況明顯改善，體態也順利瘦下來。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
隱匿腸病毒害18人感染「醫護父母遭罰12萬」 疾管署：已進一步了解
高雄市鼓山區一所私立小學爆發腸病毒群聚感染事件，截至19日最新統計，已有5個班級、15名學童染疫，再加上3名親屬，累計18人感染。衛生局追查後發現，源頭疑似來自任職802軍醫院的醫護夫妻，兩人隱匿一對兒女感染腸病毒的事實，仍讓孩子到校上課，導致疫情擴散，衛生局依傳染病防治法對夫妻各開罰6萬元，共計12萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不吃藥改善關節痛！這食物一定要吃 抗發炎飲食祕訣
關節一痠痛，就只能靠止痛藥嗎？其實從日常飲食下手，也能幫助舒緩不適，像是鮭魚、鯖魚、雞蛋、莓果類、深綠色蔬菜，都能幫助舒緩關節痛。 舒緩關節痛飲食祕訣 營養師張宜臻指出，關節痠痛常伴隨發炎反應健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
4保健品+咖啡恐白吃 吸收率最多降54%
營養師在《Good house keeping》上提醒，許多人習慣早晨享用咖啡時順便服用保健食品，但咖啡中的成分可能嚴重影響特定營養素的吸收效率。專家指出，只要將咖啡飲用時間與補充鐵、鈣、維生素D、維生素B群的時間錯開至少1小時，就能避免營養白白流失。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言