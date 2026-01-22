5大類安眠藥比一比！「食慾素受體拮抗劑」成癮風險最低

許多失眠患者擔心服用安眠藥會產生依賴性，藥師洪正憲指出，食慾素受體拮抗劑相較傳統安眠藥成癮風險顯著較低。褪黑激素受體激動劑及低劑量doxepin也幾乎沒有成癮風險，特別適合有依賴性考量的患者。

許多失眠患者擔心服用安眠藥會產生依賴性。（示意圖／Pexels）

洪正憲表示，食慾素受體拮抗劑包括daridorexant、suvorexant、lemborexant等藥物，指引指出其濫用及依賴潛力低。褪黑激素受體激動劑如ramelteon不會產生顯著戒斷症狀或生理依賴，這些藥物皆獲FDA核准用於失眠治療。

目前常用安眠藥物可分為五大類。苯二氮平類如Alprazolam透過增強腦內GABA活性達到鎮靜效果，適用於短期治療急性失眠，若睡眠時間太短可選擇長效劑型，但長期使用容易出現藥物依賴與戒斷症狀，需由醫師謹慎評估與監控使用。

目前常用安眠藥物可分為五大類。（示意圖／Pexels）

非苯二氮平類藥物包含Zolpidem，作用方式與苯二氮平類似，但對特定GABA受體有較高選擇性，對記憶與日間嗜睡影響較小。此類藥物起效快、助眠效果好，但仍可能產生依賴性，建議短期使用為主，需小心夢遊副作用。

抗憂鬱劑如Doxepin、Trazodone具有強烈鎮靜效果，特別適合合併情緒困擾或焦慮症狀的失眠患者，常作為非成癮性替代選擇，不過部分患者可能有口乾、頭暈等副作用。

抗憂鬱劑如Doxepin、Trazodone具有強烈鎮靜效果，不過可能出現頭暈的副作用。（示意圖／Pexels）

褪黑激素補充劑及處方藥Ramelteon透過調節生理時鐘幫助入睡，對年長者或時差型失眠患者特別有效，相較傳統安眠藥較不具成癮性且副作用較少。

食慾素受體拮抗劑如Lemborexant和Suvorexant透過抑制大腦中維持清醒的神經通路，幫助入睡並延長睡眠時間，不易產生依賴或戒斷症狀，是近年較新的治療選擇，對難以入睡與容易醒來的患者皆有幫助。

洪正憲提醒，失眠的藥物治療需依個人情況量身訂做，不同藥物有其適應症與風險，應在醫師或藥師指導下使用，以達到安全且有效的治療效果。

