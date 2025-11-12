5大AI漲價鏈 供應端出現斷層重組
-
【吳旻蓁╱先探2378期】
近期，全球資本市場的目光無疑聚焦於人工智慧(ＡＩ)技術的爆發性成長，而ＡＩ浪潮不僅是運算技術的突破，對供應鏈來說更是一場結構性的變革，特別在近期資本市場中，受ＡＩ需求帶動的「漲價概念股」成為市場追逐的焦點，包括ＰＣＢ、散熱，到最近最為火熱的記憶體族群。若仔細探究漲勢背後的邏輯，是源於ＡＩ運算對電子零組件需求的「質」與「量」產生了根本性、顛覆性的提升。
市場不僅是關注產業需求是否回升，更進一步地聚焦在「誰有能力漲價」、「誰能把成本轉嫁」、「誰擁有真正的定價權」。專家指出，這波漲價不再是被動應對原料波動的短期反應，而是供需再平衡、技術升級與產業集中所共同推動的結果。過去，投資人往往對「漲價」心存戒心，擔心價格上揚會壓抑需求、擾亂市場，但如今，當科技應用快速擴張、產能無法即時跟上、產品技術門檻不斷拉高時，漲價反而成為價值重估的關鍵條件之一。那些能夠在報價上行的過程中維持客戶黏著度、擴大利潤空間的企業，正成為市場追逐的核心標的。
ＡＩ驅動產業鏈重組
進一步來看，這波漲價邏輯首先是規格的升級，ＡＩ晶片(如GPU、ASIC)對製程、封裝、散熱、功率傳輸等都有相當高的規格要求，迫使供應商必須進行資本支出龐大的技術升級，推升了成本與報價；其次是高階產能的優先排擠，ＡＩ相關訂單較為優先，且多以最先進、最稀缺的高階產能為主，進而排擠了傳統消費性電子產品的產能，間接導致其他產品線的價格也面臨上漲壓力；最後則是供應鏈的寡占集中，能夠滿足ＡＩ高規格需求的合格供應商數量有限，使少數業者在供應鏈中具備了更強的定價權。
其中，晶圓代工與封裝測試作為ＡＩ晶片誕生的源頭，也是技術壁壘最高、供應端斷層最顯著的環節。台積電（2330）在先進製程具有絕對的領先地位，早已是ＡＩ晶片製造的關鍵供應商。ＡＩ晶片對先進製程的需求呈爆炸性成長，單一晶片需要數百億甚至上千億電晶體，非最先進製程無法實現其運算效能，這使得台積電的產能理所當然地成為稀缺資源。而ＡＩ晶片對先進封裝的需求亦高漲，是過去數年台積電CoWoS受市場極大關注的主因。由於ＡＩ晶片訂單對CoWoS的總需求以幾何級數增長，遠超台積電及業界的擴產速度，使得CoWoS產能瓶頸成為ＡＩ晶片出貨的最大制約。
而產能的供不應求也賦予台積電在與客戶議價時極強的定價權。近期，外媒就引述內情人士指出，台積電已經通知蘋果在內的主要客戶，二六年起將調漲五奈米以下製程的晶片價格，漲幅約在八至十％。台積電已連續四年調漲先進製程代工價格，反映市場對先進晶片需求暴增，以及新節點開發和製造成本的不斷攀升。在行動裝置、ＡＩ和高效能運算的強勁需求下，目前台積電三奈米以下先進製程生產線已滿載。
產能滿載 台積電掌握定價權
另外，外資Aletheia資本在最新出具的「看ＡＩ機運」報告中指出，根據相關大廠計劃推出的產品及採用的技術估計，台積電二六年CoWoS產能缺口高達四○萬片，短缺超過二○％，且二七年產能不足狀況更嚴峻，預期將擴大至約七○萬片，缺口超過三○％，嚴重供不應求。而儘管台積電規劃自二四到二七年間將CoWoS產能擴增四倍，仍趕不上需求成長的速度，促使客戶尋求封測廠協助供應。
其他人也在看
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 2 小時前
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃崇仁這次可以信了？力積電嗑了記憶體的藥 要翻身
「相信黃董，年底就懂」這是對力積電(6770)董事長黃崇仁的一種戲謔，力積電前身是力晶科技，2012年因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶跌到剩0.29元，走向下市的結局。經過董事長黃崇仁多年努力，進行組織及資本重組作業，2021年，力積電掛牌上市。隨著力積電上市，有不少股民選擇相信黃崇仁，跟著進場，力積電股價在掛牌首日盤中最高來到78.9元，漲幅高達58％，收盤時漲幅稍微收斂收在75.9元，但好景不常，大約僅半年的時間，2022年6月，力積電跌破掛牌價。理財周刊 ・ 1 天前
記憶體百萬張熱炒 力積電旺宏強勢衝高/巴菲特告別信痛批 薪資揭露助長「肥貓文化」/美政府關門逾40天 航太、AI鏈拉警報｜Yahoo財經掃描
受美國政府關門僵局露出曙光激勵，參議院順利通過重啟政府的第一階段協議，市場預期本周內即可恢復運作，美股全面反彈。道瓊工業指數勁揚381.53點，漲0.81%；標普500指數上漲1.54%；那斯達克指數勁揚2.27%；費城半導體指數飆升3.02%。科技股領軍反攻，輝達與Palantir分別大漲5.79%、8.81%，特斯拉反彈3.66%，終結連日跌勢。美企財報表現持穩，標普500中有逾八成盈餘優於預期，激勵市場風險情緒回溫；台積電ADR同步上漲3.06%。 亞股今日漲跌互見，日股小跌0.14%，韓股上漲，港股微升，上證指數則是微幅走弱，市場整體氛圍偏向觀望，靜待美政府復工與美通膨數據公布。 台股今（11）日開高走低，開盤衝上28,187點，但尾盤殺盤湧現，終場下跌84.56點、收27,784.95點，成交值達5,677.75億元。台積電(2330)早盤強攻至1,495元，終場翻黑收跌10元至1,465元。權值股漲跌互見，緯穎(6669)強攻漲停收4,720元最亮眼，國泰金(2882)、中信金(2891)穩漲逾1%，但鴻海(2317)、台達電(2308)回檔逾1%。AI族群續為市場焦點，記憶體族群、被動元件、PCB股皆有表現，電子資金動能仍旺。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 20 小時前
蝦皮打趴這超商，台灣人不愛超取了？他曝昔電商龍頭今虧爛：運費補助很重要
多元支付時代來臨，現代人工作忙碌，線上購物已成為許多民眾的消費日常，近日，亞馬遜（Amazon）宣布登台，推出全新獨立購物應用程式 Amazon Bazaar（亞馬遜Bazaar），主打低價、便利。臉書財經粉專「股人阿勳」今（11）日在貼文中盤點台灣主流電商平台指出，過去「超商取貨的天下」時代已經過去，物流速度與便利性已成為消費者購買的基本要求；而台灣電商正......風傳媒 ・ 1 天前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
輝達GB300出貨暴衝！大摩「最新目標價」一次看 緯穎狂飆潛力86％、鴻海廣達緯創全中獎
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場全面起飛，輝達（NVIDIA）新一代GB系列機櫃出貨量驚人翻倍，掀起台廠供應鏈大洗牌。外資圈看好明年GB200、GB30...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海集團傳吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說、科技日（HHTD25）則將於下週五登場，昨晚市場傳出鴻海擬吃下裕隆（2201）集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖然對此裕隆表示，對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，然裕隆股價今日一早就鎖上漲停價35.9元，強勢亮燈。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 4 小時前
上市櫃營收五大天王 出列
上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...聯合新聞網 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 16 小時前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
95歲巴菲特發告別信！罕見曝光健康狀況、4.6兆財產分配
綜合外媒報導，95歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）周一發出告別信，退休後不會再發年度股東信，但會以感恩節問候信與股東們互動，未來巴菲特也不會在股東會上發言，波克夏將由阿貝爾（Greg Abel）擔任執行長，主導日常營運，巴菲特仍掛名董事長。中時財經即時 ・ 1 天前
0050續遭脫手！外資再砍2.3萬張回收14.7億「連賣25天」 3檔高股息ETF也淪俎上肉
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（11）日收27,784.95點，跌84.56點或0.30%。外資昨日提款台股逾173億元，外資持續脫手最老牌ETF元大台灣50（...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
6大銀行砍大全聯回饋 卡友3大權益飽受衝擊
明年起多家銀行不再提供大全聯一般消費回饋，卡友權益受影響(圖/全聯 提供)卡優新聞網 ・ 9 小時前
高股息≠高報酬？0056、00919等8檔年息破10% 只有3檔賺錢
高股息卻不一定賺？統計指出，8檔高息ETF近一年殖利率破10% ，卻僅0056、00919、00918等3檔繳出正報酬，息收與報酬兼得。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
併購惹禍！上半年白作工＋每股認損9.5元 上福股價慘跌停
雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。中時財經即時 ・ 1 天前
資生堂爆史上最大虧損！旗下「醉象」拖累財務：大把鈔票收購的美國品牌，為何賣不動？
資生堂預估2025年淨損將擴大至520億日圓，創下史上最大虧損。主因為美國事業收購品牌Drunk Elephant表現不佳，被迫提列468億日圓減損。數位時代 ・ 5 小時前
【下班經濟學】漲不動！高股息ETF該棄守？高手示警：別再買0050？
0050受益人數正式超越00878，成為新的國民ETF！不少網友都問說，高股息ETF一整年都沒有漲，到底是不是該下車了？今天我們就找來存股總編謝富旭，不只分享他最新的ETF布局策略，還告訴你4檔還在低檔的深度價值股，一起來聽聽他的分析！台股高檔震盪！老手驚見2大警訊？台股今天(11/10)重新收復月線，到底是新一輪多頭再起，還是漲不動的徵兆？謝富旭表示，他目......風傳媒 ・ 1 天前