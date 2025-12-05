5大Buffet集體漲價 老饕推爆這間「便宜、水準高」CNN認證

連鎖Buffet霸主饗賓集團旗下5大吃到飽餐廳，將於明年元旦起調漲，其中「饗食天堂」連2年調漲，明年各餐期皆漲價30元；「饗饗」、「旭集」與「URBAN PARADISE」除平日下午餐外，其餘餐期皆調漲100元；「果然匯」除假日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲30元，平日午餐、晚餐最低638元。一票老饕大推果然匯，認為雖然漲價，但600多元就能吃到飽還是很划算；且果然匯曾被美國《CNN》評選為全球十大素食城市台北的代表餐廳。

日前5大自助餐品牌漲價的消息傳出後，一票老饕紛紛在社群哀號，「明年開始自助餐集體漲價，是不是要把握這個月趕快去吃了」、「沒想到旗下品牌直接漲起來，連饗食天堂都快變成吃不起的樣子了。」

饗食天堂連2年漲價，明年起假日午餐從998元調整為1028元、下午餐從898元調整為928元、晚餐從1098元調整為1128元；平日午餐從898元調整為928元、下午餐從728元調整為758元、晚餐從998元調整為1028元。

疏食Buffet果然匯於2023年調漲50元，今年2月平日午、晚餐調整20元；明年起除假日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲30元，假日午、晚餐從688元調整為718元，平日午、晚餐從608元調整為638元。

果然匯主打蔬食buffet，在全台共有5間分店，官網介紹，果然匯2016年曾獲《CNN》評選為全球十大素食城市台北的代表餐廳。各分店在Google評論平均有4.5顆星，一票老饕大讚，「我平常是吃葷的，但這裡的素食真的很讓我很驚豔」、「果然匯吃到飽太豐盛了，價錢也合理」、「這間CP值簡直高得嚇人，光看排隊人潮就知道了。」

