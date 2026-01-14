5大QA從插座到智慧家居，搞懂工程師的家！讓竹南科學園區、苗栗、頭份科技新貴超滿意的裝修關鍵

編輯 Yoli Wong｜圖片提供 緹也室內設計

在竹南科學園區與鄰近的苗栗、頭份一帶，近年來受惠於半導體產業鏈擴張帶動，匯聚了大量高收入、高學歷的科技業新貴，形成獨特的科技菁英聚落，這群「科技工程師」屋主，理性且追求高品質生活，與傳統屋主有明顯差異，對居住空間的要求已超越表面風格，轉向深層的機能、智能與人本思考，長時間高壓工作的生活型態，讓這群屋主對回家後的放鬆感格外重視。成立僅三年多的緹也設計方士嘉總監、李貞慧總監，已憑藉口碑迅速竄紅，由具備土木專業背景的設計師組成的團隊，正憑藉其獨到的「生活訂製」理念與紮實的工程底蘊，成為科技業屋主口碑推薦的首選。到底竹南科學園區科技業屋主的輪廓樣貌、裝修期待和核心需求、設計重點為何，對高科技整合的智慧家居Smart Home又有什麼需求，透過5題QA快速掌握科技工程師的新屋期待、要求與全面性的解決方案。

Q1：竹南科學園區、苗栗、頭份一帶的屋主輪廓為何？

專營竹南科學園區、苗栗、頭份地區的緹也設計表示，此區的屋主多數為科學園區的工程師，年齡約 25 歲至 40 歲，以及少部分的返鄉族與傳產工作者。在類型上，以科技園區家庭（小家庭）、新婚族與單身宅的比例最多。科技業從業人員邏輯性強，裝修事前功課蒐集充足完善，注重功能性，喜歡實用的空間規劃，動線上要求效率連結，對智慧住宅接受度極高，回家後也需要放鬆的空間，在意睡眠空間的寧靜舒適度，是一群相當理性的決策者。

玄關鞋櫃延伸到客廳白色端景櫃，格柵內為機櫃，隱藏掃地機器人，機櫃內整合PS5、NATS主機、WIFI、智能喇叭小電腦，收整於無形！

Q2：科學園區的科技新貴/科技業屋主，居住需求上與傳統屋主有何差異？

這群「科技工程師」屋主，理性、追求高品質與需要紓壓的生活型態，與傳統屋主有明顯差異，核心需求為：

① 收納與動線的極致定製：科技從業人員邏輯性強，較不喜歡過於華麗不實用的過度裝飾，特別注重收納機能與動線流暢。緹也設計在事前會花大量時間細問生活習慣，例如：詳談個人睡眠習慣，睡覺方向、習慣的燈光明暗等來規劃臥室細節。

主臥以柔和霧鄉色營造溫暖休憩氛圍，床頭上方圓弧線條修飾大樑，化解風水疑慮

② 智慧家電與科技整合： 科學園區的屋主對智能設備要求相當高，特別是全屋環控系統（如：燈光、窗簾、音響），緹也設計有時也需要協助將屋主從國外購入的設備或複雜的線路，精準地整合進設計中，提供可靠的電路容量與迴路規劃。

依屋主需求與喜好提供全面解決方案

③ 減壓與興趣展示：忙碌的科技人回家渴望全然的休息，設計上會特別注重睡眠區的舒適度、展示公仔或收藏品的專屬空間，結合燈光設計，部分屋主夫妻也有辦公與娛樂的雙人工作區需求，需預留足夠的桌面深度（至少60CM）與電源插座（30、60、90公分）或伸降桌（120～130公分左右）。

屋主夫妻有健身習慣，多功能房訂製大面全身鏡與天花板多功能吊架，可以瑜伽、進行TRX等運動，專屬的居家健身房紓壓

樑下設計的量體整合貓跳台、層架與書櫃，不僅滿足收納與展示書籍、收藏品的需求，也讓愛貓自由穿梭

④ 電器與家事的規劃：必須事先規劃各種電器（如：洗碗機、掃地機器人、電子衣櫥等）的專屬收納位置、給排水與預留隱藏式充電座等。

老屋原玄關幽暗狹窄，水電管線重配，老屋翻新後，預留電子衣櫥深度70公分，上方還規劃上掀櫃，坪效超放大

Q3：苗栗、竹南、頭份地區購屋的屋型以何種居多？買房後設計重點為何？

購屋屋型分佈：

類型多元，包括新成屋、中古屋、老屋和透天別墅，但新成屋與中古屋的比例相對較多。由於竹南、頭份地區近年新建案多，許多屋主在預售階段就開始找設計師，客變調整滿足屋主的需求。中古屋多半調整格局，讓光線充足，因應屋主對多樣電器的需求，全室更換水電管線，加大迴路與容量，確保用電安全。

預售屋客變後，廚具往後配置，釋放空間給餐廳，實現開放式中島廚房的夢想

設計重點：

除了滿足收納、智能家電的需求外，在地的設計重點常聚焦於：

① 小宅機能最大化：透過系統櫃與木作的結合，將電器櫃、儲藏空間等機能整合，最大化坪效。

收納採木作結合系統櫃，修飾圓角並滿足海量收納，一舉兩得

② 解決新成屋單面採光問題：利用開放式格局、淺色系配色（如：奶油白、暖灰色）、封閉式櫃體和間接照明，讓空間視覺延伸且不感壓迫。

開放式佈局及牆面收納，採光大幅進駐

③ 老屋翻新的基礎工程：老屋必須全室更換水電管線。設計時常利用拆除隔間來釋放採光，並透過多功能櫃體來劃分空間，如利用雙面櫃作為書房與臥室的隔間。

老屋翻新後，調整格局升級為明亮的舒適美宅，牆面鋪陳屋主喜愛的藝術漆，呈現自然紋理

原封閉式餐廚，改造後變為開放式中島廚房，開啟家的寬闊視野與互動交流

科技新貴/科技業屋主/科技業從業人員在意的室內裝修重點參考項目表：

類別 項目 重點說明與備註 動線與空間邏輯 空間劃分 公私領域清楚劃分 動線順暢 回家、放包包、更衣、休息動線順暢 空間使用 開放式餐廚、飯店級主臥（主臥＋更衣間＋主浴） 彈性空間 預留未來彈性空間（書房、小孩房） 電力網路需求 插座數量 比現有更多 WIFI網路 預留Mesh/AP位置線路孔位 充電 書桌、沙發旁、餐桌旁、床邊等皆有USB/Type-C 弱電箱 容量足夠 智慧開關準備 開關底盒拉「零線（中性線）」方便日後升級改裝 掃地機器人 規劃自動進排水與供電位置，櫃體底部懸空適當高度 環境控管 水質飲水 檢測水質，安裝全屋淨水系統，瞬熱飲水機 空氣/噪音 全熱交換器或新風系統（天花板需留空間）。 智慧窗簾 窗簾盒內預留電源插座給電動馬達使用。 高效能書房 隱藏式理線 預留線槽盒隱藏電線，桌面設計理線孔、桌下配置專屬理線槽或線槽板。 人體工學配置 確認桌高、桌面深度、插座高度是否符合工作習慣。 收納與家電 玄關收納完整度 收納包包、外套、鞋子 嵌入式家電 洗碗機、烤箱、飲水機位置需與廚具廠商精準對接 智能家電訂製 預留電子衣櫥的深度與高度，廚餘機的給排水等 展示櫃照明 樂高、公仔、紅酒收藏櫃預留 LED 燈帶、防塵玻璃門等 儲藏室規劃 預留大體積家電物品（空氣清淨機、吸塵器、行李箱）的收納與充電位。 複合櫃體 多功能儲藏功能，極大化小空間的使用 燈光與美感 燈光設計 分段、低亮度模式或使用線燈、磁吸軌道燈、低眩光、高質感 情境控制 設定一鍵切換模式（如：工作、閱讀、電影、舒眠..模式）

Q4：科學園區的屋主，多半相當忙碌且精算或事前準備充足，要如何讓屋主感到安心？

緹也設計的優勢具有「專業工程背景」與「標準化流程」，為屋主提供了相當的保障：

① 紮實的建築與土木背景： 團隊成員具備土木背景，在施工前能判斷建築結構，尤其在舊屋翻新時，能預先判斷舊屋結構風險，避開不必要的拆改風險，預先規劃水電管線、排水設備位置等，確保結構安全與機能完善。

原始四房採光不足，拆一房改開放式書房，並利用原房間與客廳的深度落差，做兩側的展示櫃與療癒臥

② 固定且默契的工班：長期合作的工班與標準的施工流程，施工流程標準化，確保施工品質穩定，避免工班替換產生的落差，在現今缺工的環境下，對消費者也是一種保障。

③ 準確的預算掌控： 在前期即提供標準流程的價格與建議，實際工程報價與設計圖，讓客戶能有效掌握預算，完成後的報價與最終工程款項落差通常不大，除非屋主中途變更設計或材質，這讓預算透明且可控，令人安心。

透天別墅玄關以霧面玻璃增加唯美感與明亮採光，廚房旁的磁性烤漆玻璃，也是生活塗鴉板

Q5：緹也設計的設計理念與其他公司有何不同？

緹也設計最大的特色，就是「生活面向優先，風格殿後」。從生活面向切入，而非先設定風格框架，核心理念是「客戶導向的人本思考」與「專業定製」，每個案子都會先花大量時間深入理解使用者的習慣，包括收納需求、家庭成員的生活方式、動線，甚至早上起來第一件事是什麼？毛巾洗完放哪裡？等細微習慣，等生活邏輯都清楚了，才進一步討論風格與視覺呈現，以機能支撐生活，確保空間設計是為屋主量身打造，而不是單純為了美觀。

機能豐富的更衣間，上層收棉被、中段掛大衣外套，下層連行李箱都能收，左右滑動的穿衣鏡，滿足使用需求

緹也設計許多客戶多半來自既有客戶的口碑介紹，例如屋主的同事或朋友，他們已經先親眼見證過成品，像是朋友家中的收納、風格、材質等，大大降低了溝通成本，讓信任在裝修一開始就建立起來。很多屋主回饋：「你們真的會幫我們處理到好，很願意站在屋主立場思考！」​即使工程後期，屋主若對某個材質覺得需要調整，也會站在屋主長期使用的立場，盡力協助處理，因為希望交付一個能住得長久又舒適的家給屋主。

玄關地坪鋪設奶茶色花磚，屏風結合長虹玻璃，型塑迎賓系的風格玄關

主臥睡眠區與更衣室以霧玻璃及長虹玻璃區隔，透光不透影，減緩壓迫感

