5大QA從插座到智慧家居，搞懂工程師的家！讓竹南科學園區、苗栗、頭份科技新貴超滿意的裝修關鍵
編輯 Yoli Wong｜圖片提供 緹也室內設計
在竹南科學園區與鄰近的苗栗、頭份一帶，近年來受惠於半導體產業鏈擴張帶動，匯聚了大量高收入、高學歷的科技業新貴，形成獨特的科技菁英聚落，這群「科技工程師」屋主，理性且追求高品質生活，與傳統屋主有明顯差異，對居住空間的要求已超越表面風格，轉向深層的機能、智能與人本思考，長時間高壓工作的生活型態，讓這群屋主對回家後的放鬆感格外重視。成立僅三年多的緹也設計方士嘉總監、李貞慧總監，已憑藉口碑迅速竄紅，由具備土木專業背景的設計師組成的團隊，正憑藉其獨到的「生活訂製」理念與紮實的工程底蘊，成為科技業屋主口碑推薦的首選。到底竹南科學園區科技業屋主的輪廓樣貌、裝修期待和核心需求、設計重點為何，對高科技整合的智慧家居Smart Home又有什麼需求，透過5題QA快速掌握科技工程師的新屋期待、要求與全面性的解決方案。
Q1：竹南科學園區、苗栗、頭份一帶的屋主輪廓為何？
專營竹南科學園區、苗栗、頭份地區的緹也設計表示，此區的屋主多數為科學園區的工程師，年齡約 25 歲至 40 歲，以及少部分的返鄉族與傳產工作者。在類型上，以科技園區家庭（小家庭）、新婚族與單身宅的比例最多。科技業從業人員邏輯性強，裝修事前功課蒐集充足完善，注重功能性，喜歡實用的空間規劃，動線上要求效率連結，對智慧住宅接受度極高，回家後也需要放鬆的空間，在意睡眠空間的寧靜舒適度，是一群相當理性的決策者。
玄關鞋櫃延伸到客廳白色端景櫃，格柵內為機櫃，隱藏掃地機器人，機櫃內整合PS5、NATS主機、WIFI、智能喇叭小電腦，收整於無形！
Q2：科學園區的科技新貴/科技業屋主，居住需求上與傳統屋主有何差異？
這群「科技工程師」屋主，理性、追求高品質與需要紓壓的生活型態，與傳統屋主有明顯差異，核心需求為：
① 收納與動線的極致定製：科技從業人員邏輯性強，較不喜歡過於華麗不實用的過度裝飾，特別注重收納機能與動線流暢。緹也設計在事前會花大量時間細問生活習慣，例如：詳談個人睡眠習慣，睡覺方向、習慣的燈光明暗等來規劃臥室細節。
主臥以柔和霧鄉色營造溫暖休憩氛圍，床頭上方圓弧線條修飾大樑，化解風水疑慮
② 智慧家電與科技整合： 科學園區的屋主對智能設備要求相當高，特別是全屋環控系統（如：燈光、窗簾、音響），緹也設計有時也需要協助將屋主從國外購入的設備或複雜的線路，精準地整合進設計中，提供可靠的電路容量與迴路規劃。
依屋主需求與喜好提供全面解決方案
③ 減壓與興趣展示：忙碌的科技人回家渴望全然的休息，設計上會特別注重睡眠區的舒適度、展示公仔或收藏品的專屬空間，結合燈光設計，部分屋主夫妻也有辦公與娛樂的雙人工作區需求，需預留足夠的桌面深度（至少60CM）與電源插座（30、60、90公分）或伸降桌（120～130公分左右）。
屋主夫妻有健身習慣，多功能房訂製大面全身鏡與天花板多功能吊架，可以瑜伽、進行TRX等運動，專屬的居家健身房紓壓
樑下設計的量體整合貓跳台、層架與書櫃，不僅滿足收納與展示書籍、收藏品的需求，也讓愛貓自由穿梭
④ 電器與家事的規劃：必須事先規劃各種電器（如：洗碗機、掃地機器人、電子衣櫥等）的專屬收納位置、給排水與預留隱藏式充電座等。
老屋原玄關幽暗狹窄，水電管線重配，老屋翻新後，預留電子衣櫥深度70公分，上方還規劃上掀櫃，坪效超放大
Q3：苗栗、竹南、頭份地區購屋的屋型以何種居多？買房後設計重點為何？
購屋屋型分佈：
類型多元，包括新成屋、中古屋、老屋和透天別墅，但新成屋與中古屋的比例相對較多。由於竹南、頭份地區近年新建案多，許多屋主在預售階段就開始找設計師，客變調整滿足屋主的需求。中古屋多半調整格局，讓光線充足，因應屋主對多樣電器的需求，全室更換水電管線，加大迴路與容量，確保用電安全。
預售屋客變後，廚具往後配置，釋放空間給餐廳，實現開放式中島廚房的夢想
設計重點：
除了滿足收納、智能家電的需求外，在地的設計重點常聚焦於：
① 小宅機能最大化：透過系統櫃與木作的結合，將電器櫃、儲藏空間等機能整合，最大化坪效。
收納採木作結合系統櫃，修飾圓角並滿足海量收納，一舉兩得
② 解決新成屋單面採光問題：利用開放式格局、淺色系配色（如：奶油白、暖灰色）、封閉式櫃體和間接照明，讓空間視覺延伸且不感壓迫。
開放式佈局及牆面收納，採光大幅進駐
③ 老屋翻新的基礎工程：老屋必須全室更換水電管線。設計時常利用拆除隔間來釋放採光，並透過多功能櫃體來劃分空間，如利用雙面櫃作為書房與臥室的隔間。
老屋翻新後，調整格局升級為明亮的舒適美宅，牆面鋪陳屋主喜愛的藝術漆，呈現自然紋理
原封閉式餐廚，改造後變為開放式中島廚房，開啟家的寬闊視野與互動交流
科技新貴/科技業屋主/科技業從業人員在意的室內裝修重點參考項目表：
類別
項目
重點說明與備註
動線與空間邏輯
空間劃分
公私領域清楚劃分
動線順暢
回家、放包包、更衣、休息動線順暢
空間使用
開放式餐廚、飯店級主臥（主臥＋更衣間＋主浴）
彈性空間
預留未來彈性空間（書房、小孩房）
電力網路需求
插座數量
比現有更多
WIFI網路
預留Mesh/AP位置線路孔位
充電
書桌、沙發旁、餐桌旁、床邊等皆有USB/Type-C
弱電箱
容量足夠
智慧開關準備
開關底盒拉「零線（中性線）」方便日後升級改裝
掃地機器人
規劃自動進排水與供電位置，櫃體底部懸空適當高度
環境控管
水質飲水
檢測水質，安裝全屋淨水系統，瞬熱飲水機
空氣/噪音
全熱交換器或新風系統（天花板需留空間）。
智慧窗簾
窗簾盒內預留電源插座給電動馬達使用。
高效能書房
隱藏式理線
預留線槽盒隱藏電線，桌面設計理線孔、桌下配置專屬理線槽或線槽板。
人體工學配置
確認桌高、桌面深度、插座高度是否符合工作習慣。
收納與家電
玄關收納完整度
收納包包、外套、鞋子
嵌入式家電
洗碗機、烤箱、飲水機位置需與廚具廠商精準對接
智能家電訂製
預留電子衣櫥的深度與高度，廚餘機的給排水等
展示櫃照明
樂高、公仔、紅酒收藏櫃預留 LED 燈帶、防塵玻璃門等
儲藏室規劃
預留大體積家電物品（空氣清淨機、吸塵器、行李箱）的收納與充電位。
複合櫃體
多功能儲藏功能，極大化小空間的使用
燈光與美感
燈光設計
分段、低亮度模式或使用線燈、磁吸軌道燈、低眩光、高質感
情境控制
設定一鍵切換模式（如：工作、閱讀、電影、舒眠..模式）
Q4：科學園區的屋主，多半相當忙碌且精算或事前準備充足，要如何讓屋主感到安心？
緹也設計的優勢具有「專業工程背景」與「標準化流程」，為屋主提供了相當的保障：
① 紮實的建築與土木背景： 團隊成員具備土木背景，在施工前能判斷建築結構，尤其在舊屋翻新時，能預先判斷舊屋結構風險，避開不必要的拆改風險，預先規劃水電管線、排水設備位置等，確保結構安全與機能完善。
原始四房採光不足，拆一房改開放式書房，並利用原房間與客廳的深度落差，做兩側的展示櫃與療癒臥
② 固定且默契的工班：長期合作的工班與標準的施工流程，施工流程標準化，確保施工品質穩定，避免工班替換產生的落差，在現今缺工的環境下，對消費者也是一種保障。
③ 準確的預算掌控： 在前期即提供標準流程的價格與建議，實際工程報價與設計圖，讓客戶能有效掌握預算，完成後的報價與最終工程款項落差通常不大，除非屋主中途變更設計或材質，這讓預算透明且可控，令人安心。
透天別墅玄關以霧面玻璃增加唯美感與明亮採光，廚房旁的磁性烤漆玻璃，也是生活塗鴉板
Q5：緹也設計的設計理念與其他公司有何不同？
緹也設計最大的特色，就是「生活面向優先，風格殿後」。從生活面向切入，而非先設定風格框架，核心理念是「客戶導向的人本思考」與「專業定製」，每個案子都會先花大量時間深入理解使用者的習慣，包括收納需求、家庭成員的生活方式、動線，甚至早上起來第一件事是什麼？毛巾洗完放哪裡？等細微習慣，等生活邏輯都清楚了，才進一步討論風格與視覺呈現，以機能支撐生活，確保空間設計是為屋主量身打造，而不是單純為了美觀。
機能豐富的更衣間，上層收棉被、中段掛大衣外套，下層連行李箱都能收，左右滑動的穿衣鏡，滿足使用需求
緹也設計許多客戶多半來自既有客戶的口碑介紹，例如屋主的同事或朋友，他們已經先親眼見證過成品，像是朋友家中的收納、風格、材質等，大大降低了溝通成本，讓信任在裝修一開始就建立起來。很多屋主回饋：「你們真的會幫我們處理到好，很願意站在屋主立場思考！」即使工程後期，屋主若對某個材質覺得需要調整，也會站在屋主長期使用的立場，盡力協助處理，因為希望交付一個能住得長久又舒適的家給屋主。
玄關地坪鋪設奶茶色花磚，屏風結合長虹玻璃，型塑迎賓系的風格玄關
主臥睡眠區與更衣室以霧玻璃及長虹玻璃區隔，透光不透影，減緩壓迫感
緹也室內設計／李貞慧、方士嘉
地址：苗栗縣竹南鎮仁愛路667號
電話：0978739882
Email：tieyedesign@gmail.com
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
開闊空間尺度與收納機能 重整空間打造現代休閒居│22坪
原居住地有20年以上，原本没裝修，在加上多年下來纍積了不少物品，所以需要很多的收納櫃空間，以實用舒適為主。雖然平日很少開火，但仍需要完整的餐廳可以一起共餐，隔局本身方正三房也夠用所以不動隔局，但業主本身希望白天工作回家後，能有大空間舒適洗滌白天的疲憊，所以客浴部份做了加大的改變，在放鬆解放的部份，一直很希望有舒適的便座溫暖的感受，這部份也滿足了業主的需求。幸福空間 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
弧馨庭｜類侘寂風｜25坪
植入基礎收納，並以木質與白色構築北歐風，再利用曲線來修飾主樑，讓客廳牆面和沙發背牆有不同的感覺。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 1
海景第一排其實很雷？房產達人揭「買房攻略」1格局能避絕對要避
大家都說「沒有100分的房子，只有適合自己的房子」，然而當房子有難以扭轉的天然缺陷，就不是適不適合的問題，到底要怎麼挑格局呢？房產達人Sway於《自住剛需購屋指南》一書中，提供了完整的挑屋策略，從挑屋、公設、環境到合約各方面著手，幫助讀者找到最適合自住的好宅。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 141
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 192
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 70
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 4
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 107
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 58
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 30
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 27
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 206
柯文哲認「但書護航」陳昭姿！謝震武傻眼40字開嗆 2萬人朝聖讚爆
民眾黨近來因「兩年條款」爆發黨內風暴，立委陳昭姿表示將在《人工生殖法》修法通過後才交棒，柯文哲也表示這是陳昭姿的「畢生心願」。對此，政論主持人謝震武提出一句話質疑，引起政治粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」叫好直呼：「不愧是律師，一下子就突破盲點了」！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 241
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 125
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14